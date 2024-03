Isaac Babadi: 'Hij is echt gek, ik heb gezegd dat hij dit na zijn carrière moest doen, maar dat boeit hem niet'

denkt dat zijn documentaire beter na zijn carrière als profvoetballer had kunnen laten maken, zo geeft de middenvelder van PSV aan in gesprek met Andy van der Meijde in het programma Bij Andy in de auto. Lang bracht in begin 2024 een vierdelige documentaireserie uit.

In de serie werd het leven van Lang buiten en binnen het voetbal in beeld gebracht. De eerste opnames vonden plaats in zijn periode als voetballer bij Club Brugge, maar ook het Nederlands elftal en PSV kwamen langs in de serie 'De Lastpak'. Babadi wordt door Van der Meijde gevraagd wat hij vond van de documentaire van zijn teamgenoot, die het achttienjarige toptalent van de Eindhovenaren zeker heeft bekeken: "Ja, leuk", geeft Babadi kort maar krachtig aan. "Hij (Lang, red.) is echt gek", zegt de middenvelder van PSV vervolgens tegen Van der Meijde als ze een paar fragmenten uit de serie bespreken.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder van de Eindhovenaren, die onlangs zijn contract bij de trotse koploper van de Eredivisie tot medio 2028 verlengde, had wel een tip voor Lang: "Ik vond wel dat hij dit misschien na zijn carrière moest doen, dat heb ik hem ook gezegd", geeft de achttienjarige voetballer aan: "Maar dat boeit hem natuurlijk niet", zegt de middenvelder van PSV lachend over mogelijke gevolgen die de documentaire voor Lang hebben in zijn loopbaan als profvoetballer.