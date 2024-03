Johan Derksen: 'In al onze kleedkamers bij Vandaag Inside zijn de meubels weggehaald'

Het praatprogramma De Oranjezondag van Hélène Hendriks is qua kijkcijfers goed van start gegaan, maar krijgt niet alleen maar lovende kritieken. Zo hebben haar collega’s van Vandaag Inside hun bedenkingen bij het decor.

Al vanaf de eerste uitzending, twee weken geleden, is het decor onderwerp van gesprek. Vrijdagavond was Rutger Castricum, vaste sidekick bij De Oranjezondag, te gast bij Vandaag Inside. Door René van der Gijp en Johan Derksen werd hij aangesproken op het decor van het zondagavondprogramma. “Ze zijn al drie dagen bezig om al die bloemen water te geven, in het tuincentrum bij jullie!”, zei Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

Derksen voegde toe: “In al onze kleedkamers zijn de meubels weggehaald. Ik moet zitten op de wastafel. We vragen waar de meubels zijn en krijgen te horen: ‘Ja, die zitten in het decor van Hélène.’” Eerder was tv-expert Tina Nijkamp al kritisch op het decor. "Het decor leek meer op een zomers terras met een compleet tuincentrum aan planten erin dan op een rustig, smaakvol en niet afleidende tv-studiosetting."

Derksen is ook niet te spreken over een van de gasten van zondagavond bij Hendriks. In de uitzending maakte Castricum bekend dat voetbalpresentator Jan Joost van Gangelen zal aanschuiven. “Jan Joost heeft eigenlijk nooit wat leuks te vertellen. Hij is een hele vriendelijke collega, maar niet interessant.” René van der Gijp schiet in de lach van de opmerkingen van Derksen. "Dus eigenlijk hoeft niemand te kijken?", vraagt Castricum zich af. "Nee, eigenlijk niet!", grapt de televisiepersoonlijkheid.

Video: Rutger Castricum werkt aan Vandaag Inside-achtig programma: ‘Publieke omroep heeft dat broodnodig’