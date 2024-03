Van der Kraan onthult interesse van Britse trainer: ‘Hij vindt Ajax een geweldige club’

Het huidige seizoen moet nog aan z’n beslissende fase beginnen, maar in Amsterdam wordt er al druk gespeculeerd over de komst van een nieuwe hoofdtrainer. Volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf is Graham Potter in elk geval een trainer die ‘heel’ geïnteresseerd zou zijn in een functie in de Johan Cruijff ArenA. De Engelsman zit sinds zijn ontslag bij Chelsea op 2 april vorig jaar zonder club.

Ajax begon het seizoen nog met Maurice Steijn op de bank, maar de Hagenaar trok na een aantal dramatische maanden de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dicht. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland stelde vervolgens John van ’t Schip aan als interim-trainer. Van ’t Schip loodste Ajax weliswaar van de achttiende naar de vijfde plaats, maar is na een dramatische februarimaand weer helemaal terug bij af - in elk geval wat het spel betreft. De voormalig voetballer van Ajax gaat normaal gesproken na dit seizoen een andere functie bekleden, waardoor de club wéér op zoek moet naar een nieuwe eindverantwoordelijke op de bank.

Volgens Van der Kraan staat Potter dus wel open voor een avontuur in Nederland. De 48-jarige Engelsman was in het verleden werkzaam bij onder meer Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea. De Londenaren kochten Potter in september 2022 weg bij Brighton, maar zetten hem na een teleurstellende samenwerking op 2 april 2023 alweer op straat. Potter is sindsdien werkloos. “Over namen gesproken, in Engeland hoor ik ook nog weleens wat. Eén van de trainers die daar op dit moment heel geïnteresseerd zou zijn in Ajax is Graham Potter, die bij Brighton natuurlijk al een beetje het Ajax-voetbal bracht”, zegt Van der Kraan in de podcast Kick-off. “Hij is volgens mij vorig jaar ook al in beeld geweest voordat Maurice Steijn in de bocht kwam.”

Volgens Van der Kraan was Potter destijds ‘al zeer geïnteresseerd’ in Ajax. De Brit vindt de gevallen Nederlandse grootmacht naar verluidt een ‘geweldige club’. Ajax-watcher Mike Verweij denkt dat de club echter voor een Nederlandse trainer moet gaan. Volgens Verweij wordt de naam van Pascal Jansen nog altijd genoemd. “Hij was ook in beeld rondom de aanstelling van Steijn. Dat is wel een jongen met een AZ-verleden. Marijn Beuker en Alex Kroes hebben natuurlijk allebei bij AZ gezeten. Nu weet ik niet of Jansen na zijn ontslag bij AZ nog steeds een reële optie is, maar hij is ook wel in beeld geweest. Ik zou bijna zeggen: met een goede staf om hem heen, waarom niet?”, zo klinkt het.