NEC deelt volgende dreun uit aan FC Volendam: Nijmegenaren naast Ajax

NEC heeft FC Volendam met een 2-5 overwinning verder in de degradatieproblemen gedrukt. Doelpunten van Sontje Hansen, Kodai Sano en Sylla Sow brachten de Nijmegenaren nog voor rust naar een 0-3. Vervolgens leek de scherpte echter weg te vloeien en incasseerden de bezoekers toch nog twee treffers. Met de overwinning achterhaalt de ploeg Ajax op de ranglijst.

Met een zwaarbevochten zege op SC Cambuur (1-2) bereikte NEC afgelopen dinsdag de finale van de KNVB-beker. Reeds drie dagen later traden de Nijmegenaren aan tegen FC Volendam, iets waar Rogier Meijer duidelijk zijn ongenoegen over lieten blijken. De 42-jarige oefenmeester rouleerde wegens de korte pauze hevig in zijn basiself. Zodoende begonnen sterkhouders Tjaronn Chery en Koki Ogawa op de bank. Bij de hekkensluiter van de Eredivisie was er ook een wijziging in de spitspositie: daar stond Vivaldo Semedo voor het eerst aan de aftrap.

De potige spits begon enthousiast aan de wedstrijd. Na luttele seconden verdiende hij de eerste Volendamse corner en even later zette hij de felbegeerde openingstreffer op het bord. Het feest aan de Dijk duurde echter maar kort, want na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Zach Booth. Dit moment leek de bezoeker wakker te schudden, want binnen twee minuten reageerde NEC met een rechtsgeldig doelpunt. Een poging van Youri Baas werd in eerste instantie nog gestopt, maar vervolgens was Hansen er als de kippen bij om de lastige rebound binnen te schieten. Damon Mirani was vervolgens nog dichtbij een gelijkmaker, maar zijn kopbal werd goed gestopt door Jasper Cillessen.

De 34-jarige keeper, niet opgeroepen voor het Nederlands elftal, had in de rest van de eerste helft weinig te doen. Volendam probeerde met countervoetbal gevaarlijk te worden, maar kon de bal door een gebrek aan duelkracht of ineffectieve lange ballen vaak maar een paar seconden in de ploeg houden: ze leken zich als makke schapen naar de slachtbank te laten leiden. NEC had de wedstrijd stevig in handen, maar zowel tempo als passnauwkeurigheid waren niet hoog genoeg om Volendam werkelijk aan het wankelen te brengen. Een goede combinatie was echter genoeg om de 2-0 te maken.

Via Hansen kwam een pass van Lasse Schöne bij Sano terecht, die de bal vervolgens loepzuiver in de verre hoek schoot. Vervolgens begonnen de bezoekers meer aan te dringen en na een paar mislukte ballen richting het strafschopgebied kopte Sow een panklare voorzet van Mees Hoedemakers vogelvrij binnen. Tegenstander Volendam was eenmaal gevaarlijk geweest, maar door een weifelend optreden van Cillessen leverde het schot van Booth toch bijna een doelpunt op.

De oud-speler van Barcelona had kort na rust geen antwoord op een messcherpe counter van de ploeg van Regillio Simons. Na een lange rush zette Bilal Ould-Chikh ploeggenoot Semedo met een steekbal vrij voor het doel, waarna de 18-jarige spits de keeper omspeelde en de 1-3 binnenschoot. Hoewel Yvandro Borges Sanches de bal kort daarna op de paal ramde, leek dit de hoop bij de thuisploeg toch enigszins terug te brengen. Het veldspel, alhoewel verre van overtuigend, werd iets beter en kleine kansjes waren er voor Booth en invaller Robert Mühren.

NEC speelde in een lagere versnelling, maar was nog steeds de betere ploeg. Grote kansen waren er voor de ploeg van Meijer maar weinig. Sanches kreeg de mogelijkheid om de 1-4 te maken, maar faalde tegenover een uitkomende Mio Backhaus. Even later was invaller Rober Gonzalez wel trefzeker, toen hij op de rand van het strafschopgebied genoeg ruimte kreeg om in de korte hoek binnen te schieten. Vervolgens kwam er voor inmiddels halflege tribunes een slotoffensief van Volendam op gang. Pogingen van Milan de Haan (2x) waren niet doeltreffend, maar Booth schoot na een actie vanaf de linkerflank wel raak. Het laatste woord was echter aan NEC. Na een snelle counter redde Backhaus op een poging van Calvin Verdonk, maar vervolgens krulde Lars Olden Larsen de 2-5 binnen. Met de overwinning staat NEC voor minstens twee nachten gelijk met nummer vijf Ajax.