Oussama Tannane meldt zich met duidelijke woorden op Instagram en richt zich tot één persoon

(29) heeft gereageerd op het feit dat NEC ten koste van SC Cambuur de finale van de KNVB Beker heeft bereikt. De Nijmegenaren zegevierden na verlenging in Leeuwarden en nemen het 21 april in De Kuip op tegen Feyenoord. Tannane richt zich op Instagram tot trainer Rogier Meijer.

Meijer werd door een gedeelte van de NEC-supporters flink bekritiseerd, zeker aan het begin van dit seizoen, maar zorgt er met de huidige prestaties voor dat er weinig te klagen valt in De Goffert. Op Instagram wordt duidelijk dat Tannane erg te spreken is over trainer Meijer, met wie de Nederlands-Marokkaanse aanvallende middenvelder de afgelopen jaren ook werkte in De Goffert: "Respect op de naam", schrijft de oud-NEC'er onder een bericht over wat gaat over de coach van NEC.

Artikel gaat verder onder video

Tannane vertrok afgelopen zomer bij NEC, nadat hij in de jaren daarvoor een van de betere spelers was binnen de ploeg van Meijer. De aanvallende middenvelder was met zijn kwaliteiten een verrijking voor de Eredivisie, maar hij hield soms zijn emoties niet even goed onder controle. Momenteel is de middenvelder actief bij Umm Salal, een club uit Qatar.