Pijnlijk gesprek tussen Genee en Seedorf dreunt na in de kleedkamers bij Vandaag Inside

Wilfred Genee is teruggekomen op het stroeve gesprek dat hij maandagavond voerde met Clarence Seedorf bij Veronica Offside. De presentator begrijpt dat Seedorf niet blij was met het verloop van het gesprek, omdat er onderwerpen werden aangesneden die niet besproken dienden te worden.

De opname van Veronica Offside vond plaats vóór de uitzending van Vandaag Inside, maar het voetbalprogramma werd pas op het nieuwe tijdstip van 22.30 uur uitgezonden. Achter de schermen was al duidelijk geworden dat het niet zo soepel liep, want zelfs Vandaag Inside-tafelgast Özcan Akyol vroeg Genee naar het gesprek.

“Het gesprek op tv liep niet zo heel soepel, maar na afloop heb ik nog een uur met ‘m gepraat”, legde Genee uit. “Toen begreep ik hem iets beter. Ik begreep dat er afspraken waren gemaakt over welke onderwerpen wel en niet besproken mochten worden, maar dat wist ik niet. Die afspraken hebben mij nooit bereikt.”

Johan Derksen noemde de gang van zaken ‘wel een beetje onbetrouwbaar ten opzichte van Clarence’, maar daar kon Genee zich niet in vinden. Hij vond het logisch om te beginnen over de turbulente interlandcarrière van Seedorf en diens verhouding met bijvoorbeeld voormalig bondscoach Marco van Basten, onderwerpen waar de oud-middenvelder het niet over wilde hebben.

“Je kunt iemand toch niet de hele tijd ondervragen over een All Star-wedstrijd? Dat kan toch niet?”, verdedigde Genee zichzelf. “De bedoeling was dat hij langs zou komen om te praten over de wedstrijd die op 20 april plaatsvindt, de BIF All Stars, Black Impact Foundation. Grote spelers als Rio Ferdinand en Didier Drogba komen langs. Daar hebben we het ook over gehad, maar ik was ook benieuwd naar het Nederlands elftal en dergelijke. Dat lijkt me logisch.”

Ook bargast Raymond Mens maakte Seedorf mee achter de schermen. "Er wordt van mij weleens gezegd dat ik lang van stof ben, maar ik sprak Clarence net achter de schermen... Het was wel een goed verhaal, dat hij had."

