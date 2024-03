Seedorf botst live op televisie volledig met Genee: ‘Helemaal geen zin om hierover te praten!’

Wilfred Genee heeft voor veel frustratie gezorgd bij Clarence Seedorf tijdens de live-uitzending van Veronica Offside. De oud-voetballer zat niet te wachten op vragen over zijn verleden, die Genee enkele keren probeerde te stellen.

Genee wilde het hebben over het feit dat Seedorf niet meer werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, toen Marco van Basten bondscoach was. De middenvelder raakte onder Van Basten uit de gratie bij Oranje, waardoor hij het WK in 2006 en het EK in 2008 miste.

Artikel gaat verder onder video

“Als je terugkijkt naar jezelf, zou je het dan nooit iets anders hebben aangepakt? Bijvoorbeeld de communicatie met Marco van Basten of andere trainers”, vraagt Genee, die doelt op de turbulente interlandcarrière van Seedorf. De oud-international reageert direct furieus. “Ik zit ineens in een hele andere show. Ik heb eigenlijk helemaal niks meer aan dit soort gesprekken…”

Eerder de uitzending werd er een vergelijking getrokken tussen Seedorf en Xavi Simons. Simons rendeert in Oranje nog niet zoals hij bij zijn clubteams rendeert. Genee vraagt zich af of Seedorf iets kan meegeven aan de aanvaller van RB Leipzig. “Dat ga ik niet via de televisie doen. Als ik met Xavi wil praten, dan praat ik wel direct met hem”, reageert de oud-speler van onder meer Real Madrid en AC Milan.

Seedorf wil niet praten over ‘oude koek’. “Moet ik gaan reageren op dingen die men schrijft? Ik heb zóveel te zeggen over dit soort dingen, maar volgens mij is het nu laat. Ik ga het je nog een keer zeggen: ik zit hier niet om over dit soort dingen te praten. Als je de koers wil veranderen, kan je hem nu veranderen”, zegt hij tegen Genee. “Ik heb helemaal geen zin om hierover te praten.”