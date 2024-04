Sneijder: ‘Ik had hem getipt als de verrassing van het seizoen. Dat is uitgekomen’

Wesley Sneijder haalt maandagavond zijn gelijk over . De oud-international en analist had de middenvelder van Feyenoord aan het begin van dit seizoen naar eigen zeggen getipt als de verrassing van het seizoen.

Sneijder breekt bij Veronica Offside een lans voor Timber met het oog op het EK van aankomende zonder in Duitsland. Volgens de oud-middenvelder verdient de Feyenoorder het om met Oranje mee te gaan naar het eindtoernooi. “Ik ben gecharmeerd van Timber. Gisteren in de tweede helft tegen NEC heeft hij weer laten zien waarom. Zeker in de tweede helft was hij fantastisch”, zegt Sneijder daags na de door Feyenoord gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0).

Feyenoord-clubicoon Willem van Hanegem temperde de euforie rondom Timber na de finale enigszins. “Natuurlijk ging Quinten Timber na rust voorop in de strijd, maar dat mag je ook wel verwachten. Ik vond alle complimenten aan zijn adres een beetje overdreven. Hij gaf alles, maar dat hoort ook", schreef Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad over Timber.

Sneijder vindt het niet terecht dat Van Hanegem de prestatie van Timber tegen NEC bagatelliseert. “Nu mogen we opeens alles van Timber verwachten, maar aan het begin van het seizoen was hij niet zo ver als nu. Vorig jaar was hij warm aan het draaien en misten we bij hem eigenlijk de juiste passing vooruit of een afstandsschot. Hij heeft doorontwikkeld nu. Ik had hem ook getipt als de verrassing van het seizoen. Dat is aardig uitgekomen. Hij heeft zeven doelpunten gemaakt. Dat is veel voor zo’n type speler”, aldus de analist. Timber was dit seizoen in 42 officiële wedstrijden voor Feyenoord goed voor 8 doelpunten en 9 assists.

