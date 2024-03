PSV deelt plaagstoot uit aan Feyenoord met twee tweets op wedstrijddag

PSV heeft alvast een eerste plaagstoot uitgedeeld aan Feyenoord in de aanloop naar de onderlinge topper van zondagmiddag. De Eindhovenaren plaatsen zondagochtend een tweet waarin wordt verwezen naar een bekend lied van Feyenoord.

"Wat gaan we doen vandaag? 👀", schrijft PSV op X, met een afbeelding van twee proostende personen in een café. Op een bierviltje staat ‘PSV 65 Feyenoord 55’, een verwijzing naar het aantal punten dat beide clubs hebben verzameld in de Eredivisie.

De zin ‘Wat gaan we doen vandaag’ is een verwijzing naar het lied dat iedere wedstrijd door Feyenoord-fans wordt gezongen:

Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag?

Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag.

We zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven.

Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord, olé.

PSV komt ook met video op wedstrijddag

In navolging van de tweet plaatst PSV ook een video, eveneens gemaakt in de kroeg. De barman vraagt aan twee supporters: "Wat denken jullie, wat gaan we doen vandaag? PSV - Feyenoord, we gaan winnen toch? Het is alleen de vraag met hoeveel..." De fans proberen hem er echter van te overtuigen dat de buit nog lang niet binnen is en dat men massaal achter PSV moet staan in de topper.

PSV en Feyenoord treffen elkaar om 14.30 uur in het Philips Stadion. De vermoedelijke opstellingen van beide clubs zijn te vinden in dit artikel (PSV) en dit artikel (Feyenoord).