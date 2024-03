Schokkende mening bij ESPN: ‘De Nederlandse competitie is beter dan de Serie A’

Karim El Ahmadi heeft donderdagavond een zeer opvallende uitspraak gedaan in de studio van ESPN. De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente vindt namelijk dat de Nederlandse Eredivisie ‘misschien wel iets beter is’ dan de Italiaanse Serie A.

In de studio van ESPN discussiëren presentator Jan Joost van Gangelen en analisten El Ahmadi, Kenneth Perez en Kees Kwakman over het niveau van de Serie A. “Wat is dat toch met de Italiaanse Serie A dat Nederlandse spelers daar zo goed in gedijen?”, vraagt Perez zich hardop af. “Alle Eredivisie-spelers worden daar min of meer een succes”, aldus de Deen.

“Ik moet zeggen dat dat vooral geldt voor de middenvelders”, vult El Ahmadi aan. De voormalig Marokkaans international gaat verder: “In de tijd wedstrijden dat ik tegen Italiaanse ploegen speelde, merkte ik altijd dat ik veel tijd en ruimte had. Je ziet dat zo’n Koopmeiners in Italië ook heel goed speelt. In het Nederlands elftal zie je daar niet heel veel van terug. Ik denk dat het tempo gewoon veel lager is. Je wordt als middenvelder veel minder onder druk gezet.”

“Ook minder dan in de Nederlandse competitie?”, vraagt Perez vervolgens aan El Ahmadi. “Ja. Ik denk dat de Nederlandse competitie misschien nog wel iets beter is”, antwoordt El Ahmadi. “Misschien zijn clubs als AC Milan en Internazionale beter, maar ik zie in tempo niet veel verschil met het Nederlandse voetbal.”

De visie van El Ahmadi is tamelijk opvallend, gezien de positie die de Serie A op dit momenteel inneemt op de UEFA coëfficiëntenranglijst. De Italianen zijn dit seizoen met zeven van de in totaal acht ploegen nog actief in Europa en voeren daarmee de coëfficiënten ranglijst aan, voor andere grote competities zoals de Premier League, de Bundesliga en LaLiga. Nederland staat op de coëfficiëntenranglijst van dit seizoen tiende, met nog slechts twee van de vijf teams actief in Europa.