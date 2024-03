Sneijder windt zich op over maatschappelijk probleem: 'Te ziek voor woorden'

Wesley Sneijder vindt dat er nieuwe maatregelen moeten worden bedacht om spelers geen hinder van racisme te laten ondervinden. Ook moeten toeschouwers van voetbalwedstrijden hard gestraft worden wanneer zij zich schuldig maken aan racisme volgens de recordinternational.

Clarence Seedorf merkt tijdens Rondo op dat de situatie in de laatste twintig jaar wel verbeterd is, maar er ook nog steeds veel werk verzet moet worden. “Het is geen probleem van het voetbal, het is groter dan dat. Iedereen moet hier zijn steentje aan bijdragen. Ik denk wel dat er de laatste tijd wat veranderd is; er is meer bewustzijn. Er is meer begrip, het gesprek is gaande. Hopelijk kan het ook in de maatschappij wat meer gaan veranderen.”

Sneijder ziet ook dat er een structurelere en collectievere oplossing moet komen. “Het moet weggehaald worden bij de speler. Nu zie ik vaak dat een speler moet reageren, zoals van het veld af lopen. Voordat een speler kan reageren, moet er al iets zijn waardoor het opgelost is. Er moet iets bedacht gaan worden, zodat spelers lekker speler kunnen blijven. Van hogerhand moet er ingegrepen gaan worden. Je moet het zo zien te krijgen dat spelers er geen enkele hinder van ondervinden. Het is toch te ziek voor woorden dat dit vandaag de dag nog steeds speelt!”

Tijdens het programma wordt er vervolgens een vergelijking gemaakt met hoe mensen die lege bekers bier worden aangepakt. Sneijder snapt niet waarom het daarbij wel werkt. “Die mensen weten ze binnen vijf minuten op te sporen. Sterker nog, volgens mij weten ze al binnen een minuut wie het is en verwijderen ze die persoon uit het stadion. Hoezo kan dat niet hiermee? Die mensen moeten daarna nooit meer in een stadion terug kunnen. Niet voor tien jaar, vijftien jaar, nee, voor het hele leven.”

Eerder op vrijdag liet Vinícius Junior zijn tranen de vrije loop tijdens een persconferentie van Brazilië. Tijdens een monoloog over racisme en het effect dat het op hem heeft, werd het voor de speler van Real Madrid wat te veel.