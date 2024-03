Vinícius Júnior laat tranen de vrije loop tijdens persconferentie Brazilië: ‘Elke dag vecht ik voor de slachtoffers van racisme’

had het maandag zwaar tijdens een persconferentie van Brazilië, waar hij zich uitliet over racisme in het voetbal. De aanvaller van Real Madrid is in het verleden al veelvuldig slachtoffer geworden van racistische uitlatingen en dat drukt ook zijn spelvreugde.

Brazilië neemt het dinsdag in een oefeninterland op tegen Spanje, een frappant treffen voor Vinícius. Waarschijnlijk betreedt de linksbuiten van Brazilië als basisspeler het veld in ‘zijn eigen’ Estadio Santiago Bernabéu. Vinícius staat al sinds 2018 op de loonlijst van Real Madrid en moest al vaker racistische uitingen ondergaan. Tijdens een persconferentie in aanloop naar de interland probeert de aanvaller hierover te praten. “Het enige wat ik wil is voetballen en dat zwarte mensen niet lijden. Ik heb veel moeite gehad met alles wat mij is overkomen. Ik heb zoveel klachten ingediend en niemand wordt gestraft.”

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaan, die dit seizoen al tot achttien goals en acht assists kwam, stelt zich wel strijdbaar op. “Elke dag vecht ik voor iedereen die hier slachtoffer van is. Als het alleen voor mij en mijn gezin was, weet ik niet of ik door zou gaan. Ik moet hier nu eenmaal voor vechten en ik ben er ook veel mee bezig, zodat mijn vijfjarige broertje in de nabije toekomst niet hoeft te ondergaan wat ik doormaak.”

Andere spelers die in LaLiga spelen, laten in de pers steeds vaker weten dat zij met Vinícius staan. De 23-jarige is daar erg blij mee. “Ik wil alle spelers uit Spanje bedanken die mij steunen in interview en er alles aan doen om de denkwijze in Spanje te laten veranderen. Maar is er overal veel racisme, niet alleen in Spanje. Ik hoop dat we er alles aan kunnen doen om racisme steeds verder terug te dringen. De spelers uit Spanje helpen me enorm en zeggen in interviews dingen die voorheen alleen door mij gezegd werden.”

Ondanks de moeilijke situatie, denkt Vinícius er niet aan om naar een andere club te gaan. “Ik word steeds verdrietiger en heb minder zin om te spelen, ook omdat de verslaggevers in Spanje niet weten wat er echt speelt. Maar ik blijf vechten. Over een vertrek heb ik nooit nagedacht. dan zou ik de racisten precies geven wat ze willen. Ik ga de beste club van de wereld niet verlaten. Ik blijf standvastig en sterk omdat de voorzitter en de club me steunen.”

