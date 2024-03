Spectaculaire start bij FC Volendam - NEC: opnieuw een hoofdrol voor de VAR

NEC is er alles aan gelegen om de overwinning op SC Cambuur in de halve finale van de KNVB Beker een passend vervolg te geven. Dat moet dan gebeuren op bezoek bij FC Volendam. NEC is op het veld van de hekkensluiter uiteraard de grote favoriet voor de winst, maar leek al vroeg op achterstand te komen. De scheidsrechter zette op advies van de VAR echter een streep door een vroege voorsprong voor FC Volendam. Twee minuten later was het aan de andere kant wél raak.

NEC verzekerde zich afgelopen dinsdag ten koste van SC Cambuur van een plekje in de bekerfinale, waarin op 21 april Feyenoord de tegenstander is. Drie dagen na de triomf in Leeuwarden moet de formatie van coach Rogier Meijer alweer aan de bak. Het leek zich - op papier tenminste - op te kunnen maken voor een makkelijk avondje. FC Volendam stevent in ramp tempo af op degradatie en verloor afgelopen zondag nog met 0-4 van sc Heerenveen.

FC Volendam schoot vrijdagavond echter uit de startblokken en leek dankzij een rake kopbal van Vivaldo Semedo al binnen tien minuten op voorsprong te komen. Maar dat feestje was van korte duur. De VAR riep de scheidsrechter naar de zijkant. Volgens de videoscheidsrechter was er sprake van hinderlijk buitenspel en leidsman Martijn Vos kon zich daarin vinden: géén doelpunt dus voor FC Volendam. De thuisploeg was nog niet bekomen van die tegenslag of de volgende was al een feit. Sontje Hansen was er als de kippen bij om een rebound binnen te schieten. Die treffer bleef wél staan, waardoor NEC ondanks een valse start alsnog de score opende.