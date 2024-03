Straf voor Ahmetcan Kaplan bekend na rode kaart: puzzel dreigt voor Van 't Schip

Ajax moet het in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op 31 maart stellen zonder . De verdediger heeft een schorsing voor een wedstrijd ontvangen na zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam (2-2) op zondag.

Kaplan trok in de slotfase aan de noodrem en haalde invaller Charles-Andreas Brym neer. Daarmee voorkwam hij een grote kans van Sparta op het winnende doelpunt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük deelde een directe rode kaart uit en daar komt nu een schorsing van een wedstrijd bovenop.

Trainer John van 't Schip heeft nog meer zorgen in de achterhoede, want Josip Sutalo heeft zich met een blessure afgemeld voor de nationale ploeg van Kroatië. Het is nog de vraag of hij tegen PEC Zwolle wel weer in actie kan komen. Devyne Rensch is dan wel weer terug van een schorsing.

Kaplan ging in de 93ste minuut op de bon tegen Sparta. De rode kaart voor de verdediger was alweer de vijfde rode kaart voor Ajax in de laatste zeven wedstrijden.