Sven Mislintat organiseerde strandfeest voor Ajax, maar stuurde één belangrijk persoon geen uitnodiging

Sven Mislintat heeft kort na afloop van de zomerse transferperiode een diner en een borrel georganiseerd om 'de goede afloop van de transfermarkt te vieren'. Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Volgens de ochtendkrant vonden medewerkers van Ajax het strandfeest destijds al ongepast en met terugwerkende kracht wordt er met grote schande van gesproken.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf weet dat Mislintat op zaterdag 2 september in De Republiek, de vaste strandtent van de technisch directeur, op het strand in Bloemendaal een borrel heeft georganiseerd. Hierbij werden twintig Ajax-medewerkers uitgenodigd. Onder meer scouts waren te gast, maar nadat financieel directeur Susan Lenderink het idee van de Duitser ter oren kwam, mocht ook de juridische en financiële afdeling aansluiten op het strandfeest in Bloemendaal.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij heeft Mislintat tegen aanwezigen gezegd dat de samenkomst in de badplaats was bedoeld om 'de goede afloop van de transfermarkt te vieren'. Na een aantal maanden, waarin heeft gebleken dat een groot deel van de spelers die de Duitse directeur heeft gehaald niet functioneren, wordt er binnen Ajax schande gesproken van het feestje in Bloemendaal. Ook in september vonden medewerkers van de Amsterdammers het idee van Mislintat al ongepast.

De Telegraaf weet dat Maurits Hendriks, die een van de voorstanders was binnen Ajax om Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA te halen, niet was uitgenodigd door de Duitse directeur: "Opvallend, het tweetal dat zich aanvankelijk als een Siamese tweeling over De Toekomst bewoog, was op dat moment dus al gebrouilleerd", schrijft Verweij daarover. De dag na het feestje in Bloemendaal verspeelde Ajax punten op bezoek bij Fortuna Sittard.