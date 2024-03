Valentijn Driessen komt met zeer hatelijk stukje over Ajax: ‘De kinderhand is snel gevuld’

Valentijn Driessen vindt niet dat het gelijkspel (0-0) dat Ajax donderdagavond behaalde tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League tot tevredenheid zou moeten leiden in Amsterdam.

“De kinderhand is snel gevuld in de Johan Cruijff ArenA”, schrijft de journalist na afloop hatelijk op de website van De Telegraaf. Ajax speelde een prima wedstrijd tegen Aston Villa en hield de huidige nummer vier van de Premier League uiteindelijk op een gelijkspel. “De tevredenheid bij de Ajacieden over het gelijkspel tegen Aston Villa sprak boekdelen.”

“Tot twee jaar geleden hoefde je daar niet mee aan te komen in de hoofdstad”, gaat Driessen verder. “Sowieso niet met deelname aan een derderangs Europees voetbaltoernooi als de Conference League. Zoals voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar het stelde.” Van der Sar liet zich in 2021 laatdunkend uit over de Conference League. "Als we in de Conference League moeten spelen, ben ik er niet meer. Dan is het klaar. We willen iets groots, een prijs”, zei de toenmalig beleidsbepaler van Ajax.

“Toch is het de huidige realiteit, die inmiddels tevens door het dit seizoen weinig verwende Amsterdamse publiek is omarmd”, stelt Driessen. “Getuige de enthousiaste reacties als een speler van Aston Villa een bal verspeelde en de ongekende blijdschap na het laatste fluitsignaal. Hoewel niet werd gewonnen. Het was voornamelijk een gevoel van opluchting aan Ajax-zijde. Opluchting dat de Amsterdammers niet waren weggespeeld na de twee wanprestaties in de vorige ronde tegen de zojuist van vakantie teruggekeerde Noren van Bodø/Glimt.”

Volgens Driessen speelden de Engelsen ‘overduidelijk met de handrem erop’. “Sec bezien domineerde Aston Villa zonder te imponeren en zonder offensief gevaarlijk te worden. Slechts tweemaal was het vrouwen en kinderen eerst toen Brian Brobbey uitbrak en Kenneth Taylor een teruggetrokken voorzet vrij kon inschieten. Omdat het beide keren niet tot een doelpunt leidde, kregen de Engelsen precies waarvoor ze naar Nederland kwamen.”