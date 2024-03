Driessen heeft duidelijke voorkeur voor nieuwe KNVB-voorzitter: 'Als dat je droom is...'

Valentijn Driessen pleit voor de aanstelling van Hans Nijland als nieuwe voorzitter van de KNVB. Wat de chef voetbal van De Telegraaf betreft krijgt de voormalig algemeen directeur van FC Groningen op de bondsvergadering van 27 mei a.s. de voorkeur boven politiechef Frank Paauw en voormalig Kamerlid en Oranje-voetbalster Jeanet van der Laan.

“Als er iemand met twee poten in de voetbalwereld staat, dan is het Hans Nijland”, opent Driessen in de Kick-off podcast van De Telegraaf. De 63-jarige bestuurder zou wat hem betreft dan ook een veel betere preses zijn dan de in supporterskringen luid bekritiseerde Paauw én de gewezen politica.

Driessen is behoorlijk sceptisch over haar mogelijke voorzitterschap. “Die Jeanet van der Laan heeft nooit echt een bestuurlijke functie gehad in de voetballerij. Die is weliswaar Tweede Kamerlid geweest, ex-international en ze speelt op amateurniveau, waardoor ze zegt dat ze allemaal exact weet wat er in die amateurwereld afspeelt. Dat betwijfel ik.” Driessen heeft weinig vertrouwen in de KNVB, en heeft het idee dat de bond vaak de verkeerde keuzes maakt, zo legt hij uit. “Wat mij betreft zou Hans Nijland de beste kandidaat zijn, ja. Maar de beste kandidaat wordt het vaak niet bij de KNVB.”

“Mevrouw Van der Laan, daar heb ik een verhaal mee gelezen, die gaat helemaal niet op zaken in die gaan spelen. Het enige wat die wist te melden, was dat ze graag gastvrouw wilde zijn van het WK 2027 voor vrouwen, als dat wordt toegewezen aan Nederland, België en Duitsland. En verder vindt ze het 'haar droombaan'. Als je wakker wordt met de droom om bondsvoorzitter te worden, dan gaat dat nergens over”, besluit Driessen.