Van Gangelen noemt Hugo Borst ‘domme lul’, nadat analist huilende Mats Seuntjens live op tv pest

stond zaterdagavond na Excelsior - RKC Waalwijk (1-1) hevig geëmotioneerd voor de camera van ESPN. De aanvallende middenvelder van RKC had overduidelijk tranen in de ogen, waarna hij vanuit de studio van ESPN ‘Pieter Omtzigt’ werd genoemd door Hugo Borst.

Mats Seuntjens vierde zaterdag na anderhalve maand blessureleed als invaller zijn rentree bij RKC. Hij beleefde een droomrentree, want een kwartier voor tijd zette hij met een schot van afstand de 1-1 op het scorebord. “Ik was net ook best wel emotioneel in de kleedkamer”, zegt Mats Seuntjens in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen. “Het is best wel een moeilijke periode geweest, het hele seizoen al. Je wil je kinderen, je broer en je familie trots maken. Dus wat dat betreft was ik net best wel emotioneel in de kleedkamer. Het was een moeilijke periode, maar ik ben blij dat ik mezelf weer voetballer kan voelen.”

Zijn oudere broer Ralf Seuntjens is aanwezig in de studio van ESPN. “Ik ben sowieso trots op je, bro”, reageert de spits van De Graafschap. “Dat weet ik…”, zegt Mats Seuntjens, die het vervolgens moeilijk krijgt en overduidelijk tranen in zijn ogen heeft. “Ik ben nooit emotioneel, maar nu kwam het op de één of andere manier wel even binnen. Gewoon shirt over de kop en even zitten”, zegt de middenvelder van RKC.

“Pieter Omtzigt!”, schreeuwt Borst vervolgens vanuit de studio van ESPN, refererend aan de politicus van NSC over wie onlangs het gerucht naar buiten kwam dat hij tijdens de formatiegesprekken regelmatig huilbuien had. Van Gangelen roept Borst tot de orde vanwege zijn gepest: “Nou, ja… Dat gaan we er nu niet bij betrekken. Het gaat hier nu niet over politiek. Nee, nee, nee: dat doen we niet. Alsjeblieft Hugo, domme lul! Hugo Borst, wat lul jij nou weer allemaal?”