Mats Seuntjens (31) dreigt RKC te gaan verlaten en spreekt met Nederlandse club

keert mogelijk terug bij NAC Breda, zo meldt Joost Blaauwhof (Voetbal International) woensdagavond. De journalist, die goed ingevoerd is over de ontwikkelingen rondom de Brabantse club, weet dat de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie probeert de routinier transfervrij binnen te halen.

Seuntjens is een geboren Bredanaar en kwam twaalf jaar geleden uit voor NAC Breda. Hij speelde in de jeugdopleiding, waarna hij doorstootte richting het eerste elftal bij zijn jeugdliefde. Vervolgens dwong Seuntjens een transfer naar AZ. Later kwam hij in de Eredivisie uit voor FC Utrecht en Fortuna Sittard en momenteel voor RKC Waalwijk. De kans bestaat dat Seuntjens komende zomer weer terugkeert bij zijn jeugdliefde: NAC Breda.

De middenvelder heeft volgens Voetbal International een oriënterend gesprek met NAC Breda gevoerd. Dat gesprek is goed verlopen, want VI heeft begrepen dat alle twee de partijen er een goed gevoel aan over hebben gehouden. NAC ziet in Seuntjens de ideale speler om volgend seizoen, vermoedelijk in de Keuken Kampioen Divisie, het lokale boegbeeld van de volksclub te worden. NAC hoeft geen transfersom te betalen voor Seuntjens, want de middenvelder is na 1 juli transfervrij.

