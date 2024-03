RKC Waalwijk en Excelsior stappen beide teleurgesteld van het veld na degradatiekraker

In een rechtstreeks duel om plaats vijftien zijn Excelsior en RKC met een 1-1 gelijkspel weinig opgeschoten. De Waalwijkers waren op Kralingen de sterkere ploeg, maar kwamen door een kopbal van Siebe Horemans na een klein halfuur op achterstand. Een kwartier voor tijd zorgde een individuele actie van Mats Seuntjens voor de verdiende gelijkmaker.

De wedstrijd tussen Excelsior en RKC Waalwijk was een ware degradatiekraker. Beide ploegen stonden voorafgaand aan de wedstrijd met een gelijk aantal punten op de plaatsen vijftien en zestien: de winnaar zou dus afstand nemen van de nacompetitieplek. RKC won vorige week reeds een belangrijk duel tegen concurrent Vitesse (3-1), waar Excelsior sinds eind januari geen punten meer pakte. Bij de Rotterdammers keerde Couhaib Driouech weer na twee weken van afwezigheid wel weer terug in de basis.

De Marokkaanse buitenspeler was in de beginfase onzichtbaar, mede door de dubbele dekking die hij veelvuldig kreeg. De thuisploeg kreeg na een handige actie van Derensili Sanches Fernandes een grote mogelijkheid om de score te openen, maar zijn poging werd net voor de lijn weggehaald. RKC had echter een licht overwicht en drukte dat na verloop van tijd ook uit in kansen. Stijn van Gassel had echter goede antwoorden op een lage kopbal van Reuven Niemeijer en een handig schotje van David Min. Bij de laatstgenoemde poging liet de formatie van Marinus Dijkhuizen andermaal zien zeer kwetsbaar te zijn bij corners.

Uiteindelijk was het juist een hoekschop die de Kralingers aan de leiding bracht. Driouech haalde na een afgeslagen poging de achterlijn en wipte de bal richting de tweede paal, waar linksback Siebe Horemans de openingstreffer binnenkopte. De Belg was kort daarvoor ook al gevaarlijk geweest, maar toen keerde Etiënne Vaessen zijn poging. De 28-jarige keeper, die mogelijk in de belangstelling van Celtic staat, had in het restant van de zenuwachtige, risicoloze eerste helft weinig te doen. Zijn ploeg drong aan en zette de tegenstander vroeg onder druk, maar het bleef bij een paar plaagstootjes.

Na rust ging RKC op dezelfde voet verder. Zonder goed te spelen werd Excelsior veelvuldig ver achteruit gedrongen, maar kansen leverde het niet op. Sterker nog, door grotere ruimtes in de omschakeling kwam het grootste gevaar van Excelsior. Via Driouech waren er enkele mogelijkheden, maar het ontbrak aan goede afronding. De ploeg van Dijkhuizen voetbalde bij tijd en wijle aardig mee, maar zij waren net als de Waalwijkers erg slordig. Aannames mislukten, ballen werden verkeerd ingeschat en passes over korte afstand kwamen niet aan.

Na het brengen van ervaren krachten Michiel Kramer en Seuntjens nam de aanvalsdrang van de Waalwijkers weer toe, maar in de eindfase was niemand attent genoeg. Zo bracht de 35-jarige spits een doorgeschoten voorzet eens goed terug, maar stond er niemand om de bal binnen te schieten. Uiteindelijk waren het de individuele kwaliteiten van de andere invaller die het verschil maakten. Seuntjens kapte zich goed vrij, waarna hij de bal vanaf een meter of twintig prachtig achter Vaessen schoot. Vervolgens gingen beide ploegen nog op zoek naar de overwinning. Lazaros Lamprou was namens Excelsior nog eenmaal dichtbij een treffer, maar zijn inzet werd naast getikt. Aan de andere kant schoot Seuntjens tweemaal over. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op: Heracles loopt de overwinning op Go Ahead uit op de teams.