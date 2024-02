Van Hanegem spreekt walging uit over Eredivisieclub: 'Ik heb er met ergernis naar gekeken'

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor de strijdwijze van Sparta in de Rotterdamse derby tegen Excelsior. De formatie van coach Jeroen Rijsdijk trok ondanks een vroege 0-2 achterstand weliswaar aan het langste eind, maar de 4-2 overwinning kwam op nogal hardhandige wijze tot stand. Excelsior-aanvaller moest het ontgelden en liet zich na meerdere Spartaanse overtredingen vervangen.

Driouech vormde vorige maand misschien wel hét verhaal van de transferwindow in Nederland. De rappe aanvaller leek Excelsior op de valreep nog te gaan verruilen voor Feyenoord of PSV, maar nadat de regerend landskampioen zich had teruggetrokken uit de onderhandelingen zette uiteindelijk ook de huidige koploper een streep door zijn komst. Feyenoord en PSV waren in hun zoektocht naar een extra optie op de vleugels natuurlijk niet voor niks uitgekomen bij Driouech. De Marokkaans-jeugdinternational maakt dit seizoen veel indruk bij Excelsior. Dat is ook Sparta niet ontgaan. De ploeg van Rijsdijk vloog er in de duels met Driouech hard in.

“Ze raken me vier keer op een heel vervelende manier. Helaas moest ik er uiteindelijk af omdat ik te veel last had. Ik had wel een beetje het idee dat ik gezocht werd en dat is geen fijn gevoel om mee te maken in het veld”, zei Driouech na afloop van de Rotterdamse derby voor de camera van ESPN. Van Hanegem heeft er met veel verbazing naar zitten kijken. De Kromme moest terugdenken aan het WK van 1986 in Mexico, waar Diego Maradona de ene na de andere schop moest zien te ontwijken. “Dat die Zuid-Koreanen als kamikazepiloten in kwamen vliegen om hem tot stoppen te brengen. Daar moest ik aan denken toen ik zaterdagavond even naar de Rotterdamse derby tussen Sparta en Excelsior keek”, zegt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

© Imago

Getafe

Pelle Clement, Jonathan de Guzman, Bart Vriends én Djevencio van der Kust werden allemaal op de bon geslingerd vanwege een overtreding op Driouech. “Vier keer in een kwartier kreeg die jongen een aanslag te verwerken. Ze raakten hem als de bal al lang weg was. En wat waren ze blij na afloop op Het Kasteel, ze hadden eens even knap van zich af gebeten”, zegt een cynische Van Hanegem. “Natuurlijk weet ik wel dat we ook weleens over Getafe hebben gesproken. Dat kleine clubs een vleugje over-mijn-lijkmentaliteit moeten tonen om te overleven. Het verschil is wel dat Getafe dat ook doet uit bij Real Madrid en Barcelona. Sparta zie ik als makke lammetjes acteren tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Maar als Excelsior langskomt, dan gaan ze ineens stoer lopen schoppen. Ik heb er met ergernis naar gekeken.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen moet het eveneens ontgelden bij Van Hanegem. De voormalig Oranje-international heeft zich gestoord aan de reactie van de oefenmeester. “Na afloop hoorde ik hem zeggen dat hij het zo’n leuke wedstrijd vond. En ook zo’n mooi veld. Weet je wat die lange had moeten zeggen? Dat zijn ploeg een voorsprong van 0-2 had weggegeven en dat Sparta zijn beste aanvaller zomaar uit de wedstrijd had geschopt. En dat hij voortaan verwacht dat ze opstaan en een antwoord geven als Driouech het zo zwaar te verduren krijgt. Maar ze lieten het allemaal maar gebeuren.” Excelsior zat dankzij treffers van Kik Pierie en Lance Duijvestijn al binnen zestien minuten op rozen (0-2). Sparta knokte zich echter nog voor rust terug tot 2-2 en trok dankzij treffers van Tobias Lauritsen en Charles-Andreas Brym in de tweede helft aan het langste eind.