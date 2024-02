Sparta voltooit knappe comeback en wint in doelpuntrijk duel van stadgenoot Excelsior

Sparta Rotterdam is zaterdagavond een 0-2 achterstand te boven gekomen tegen stadgenoot Excelsior, dat uiteindelijk tóch met 4-2 ten onder ging op Het Kasteel.

Sparta en Excelsior schotelden de toeschouwers een doelpuntrijke eerste helft voor. Na tien minuten braken de bezoekers de ban via Kik Pierie. Na een hoekschop van Julian Baas leverde de verdediger ter hoogte van de penaltystip een lage volley af die doelman Nick Olij te machtig was: 0-1. Vijf minuten later lag ook de tweede Excelsior-treffer er al in. Couhaib Driouech draaide iets over de middellijn makkelijk weg bij zijn directe tegenstander en zocht spits Troy Parrott met een lage voorzet. De Ier kwam enkele teenlengten tekort om binnen te schieten, maar de voorzet rolde door richting de tweede paal, waar basisdebutant Lance Duijvestijn de 0-2 kon binenglijden.

Sparta richtte zich echter weer op en deed na 24 minuten iets terug via Arno Verschueren, en hoe. De Belg haalde van net buiten het strafschopgebied verwoestend uit na terugleggen van spits Tobias Lauritsen en trof de kruising achter de vergeefs duikende Excelsior-keeper Stijn van Gassel: 1-2. Nog geen tien minuten later was de comeback compleet. De Japanner Koki Saito had na een afgeslagen hoekschop een schitterende actie in huis en legde vanaf de achterlijn terug, na een carambole was het uiteindelijk Lauritsen die de 2-2 op zijn naam kreeg.

Driouech bleef in de tweede helft een plaaggeest voor de Sparta-verdedigers, maar het was Sparta dat alsnog de volle buit opeiste. Een hoekschop werd door de lange Lauritsen perfect verlengd en viel bij de tweede paal binnen: 3-2. Diep in blessuretijd werd het zelfs nog 4-2 via invaller Charles-Andreas Brym.

Door het voltooien van het kunststukje vindt Sparta zich voorlopig terug op de achtste plaats in de Eredivisie. De ploeg heeft nu 29 punten uit 22 wedstrijden weten te verzamelen, evenveel als N.E.C. dat een wedstrijd minder speelde en zondag op bezoek gaat bij Ajax. Excelsior had de drie punten goed kunnen gebruiken in de strijd om lijfsbehoud. De kleinste profclub van Rotterdam blijft vijftiende met drie punten voorsprong op de nummer zestien RKC Waalwijk, die morgen (zondag) de uitwedstrijd bij Feyenoord speelt.