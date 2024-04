Ajax zet met tien man beschamend resultaat neer tegen Excelsior

Ajax heeft woensdag de thuiswedstrijd tegen Excelsior gelijk gespeeld. Tegen de degradatiekandidaat uit Rotterdam kwamen de Amsterdammers nog wel op voorsprong via Devyne Rensch, maar na een rode kaart voor aanvoerder Steven Bergwijn kantelde de wedstrijd en scoorden de Kralingers twee keer. Vlak voor tijd maakt Chuba Akpom de gelijkmaker voor Ajax: 2-2. Voor Excelsior waren Julian Baas en Lazaros Lamprou trefzeker.

Bij Ajax voerde trainer John van ’t Schip één wijziging door ten opzichte van de basiself van de laatste wedstrijd, tegen FC Twente (2-1 winst). Branco van den Boomen werd naar de bank verwezen, hij werd vervangen door Benjamin Tahirović. Ajax begon deze wedstrijd met vier verdedigers, waar dat er in de voorgaande weken vijf waren. Bij Excelsior ontbrak Troy Parrott, hij was geschorst na de rode kaart die hij kreeg nadat de wedstrijd tegen FC Volendam al afgelopen was. Hij werd in de spits vervangen door Lance Duijvestein.

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot wat de stand op de ranglijst zou doen verwachten was Excelsior in het eerste kwart van de wedstrijd de bovenliggende ploeg. Het kreeg ook een enorme kan via Julian Baas, maar zijn poging eindigde op de benen van keeper Gerónimo Rulli. Toen Ajax wat beter in de wedstrijd kwam was het ook meteen raak. In de 27e minuut speelde Kenneth Taylor de bal breed richting Devyne Rensch, die met een schot door het midden keeper Stijn van Gassel passeerde: 1-0. In de 34e minuut kantelde de wedstrijd volledig. Aanvoerder Bergwijn hield Excelsior verdediger Mimierhel Benita licht vast in het strafschopgebied en werd daarvoor na lang beraad tussen VAR en scheidsrechter bestraft met een rode kaart. De penalty werd vervolgens benut door Julian Baas: 1-1. Dat was ook de ruststand.

Na rust wachtte Excelsior geduldig op de ruimte die het zou krijgen. Die kwam er al in de 52e minuut, toen Kenneth Goudmijn met een prachtige voorzet Lazaros Lamprou bereikte. De Griek stond vrij bij de tweede paal en kopte knap binnen, Rulli kansloos latend: 1-2. Daarna ging Ajax zonder overtuiging op zoek naar de gelijkmaker. Het had vaker de bal dan Excelsior, maar werd nauwelijks gevaarlijk. Excelsior maakte weinig gebruik van de geboden ruimte op de Ajax helft waardoor het verschil lang één doelpunt bleef. Taylor was in de 86e minuut dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat.

In de 89e minuut viel de gelijkmaker alsnog toen Rensch een actie inzette in het strafschopgebied. Zijn schot kwam tegen het uitgestoken been van Van Gassel, maar de rebound belandde op de knie van Akpom, waarna de bal in het lege doel rolde: 2-2. Daarna gingen beide teams op zoek naar de winnende treffer, maar deze viel niet. Hierdoor kan Ajax komende zondag plek vijf verliezen aan NEC en kan Excelsior bij winst van RKC op de gevreesde plek zestien terecht komen.