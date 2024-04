Etienne Vaessen vol walging en laat helemaal niets heel van ploeg uit de Eredivisie

RKC Waalwijk-doelman heeft zich donderdagavond gestoord aan de speelwijze van Almere City. De aanvoerder van de Waalwijkers zag zijn ploeg onnodig punten verspelen tegen de Almeerders, die in zijn ogen niet om te voetballen waren afgereisd naar het Mandemakers Stadion in Brabant. Ondanks zijn ergernis geeft Vaessen de ploeg van Alex Pastoor wel de credits voor de prestaties in de Eredivisie.

"Je kon beter een pop in onze goal zetten", begint Vaessen, die na afloop van het gelijke spel vol frustratie zat: "Dan is het wel heel makkelijk voor hen, maar als ik zie hoeveel kansen we krijgen. Dan moeten we er minimaal een van maken. Als ik zie hoe Almere speelt... Het is heel effectief, maar ik zou niet in dat team willen spelen", geeft de doelman aan. "Ze komen gewoon niet om te voetballen, maar dat weet je. Dat is hun goed recht, want daar hebben ze de spelers waarschijnlijk ook niet voor en anders zouden ze ook niet in de Eredivisie blijven", denkt de sluitpost van RKC.

Artikel gaat verder onder video

Vaessen geeft toe dat hij er de 'klere in heeft' dat zijn ploeg donderdagavond niet verder kan tegen Almere City: "Ze staan hoger dan wij, dus ik mag niks zeggen. Alsnog moet je er gewoon een inschieten en dan zeg ik hier nog steeds hetzelfde over Almere, maar ze staan wel drie of vier plekken hoger dan wij. Dus ook gewoon credits", benadrukt Vaessen. "Ze redden het wel met dit voetbal, maar ik zou nooit voor zo'n team willen spelen", besluit de kersverse international van Suriname.



➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans gooit direct na duel tegen Feyenoord eigen speler voor de bus wegens hele domme beslissing

Ron Jans baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen Feyenoord en bekritiseert een van zijn eigen spelers.