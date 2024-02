Ongeloof door rode kaart bij Feyenoord tegen RKC: 'Wat een schandalige beslissing, ongelooflijk!'

RKC Waalwijk-doelman is zondagmiddag met een rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Martin van de Kerkhof, maar met die beslissing is niet iedereen het eens. Op sociale media heerst verdeeldheid, aangezien veel voetbalsupporters twijfelen of Vaessen de bal daadwerkelijk op zijn arm raakt.

Vaessen kwam uit, nadat Feyenoord-middenvelder Calvin Stengs doorbrak door de Waalwijkse defensie. De doelman was echter te laat, waardoor Stengs de bal langs hem op doel wilde schieten. Vervolgens kwam de bal tegen Vaessen aan en in de ogen van de scheidsrechter op de arm van de doelman. Vaessen werd er met rood vanaf gestuurd.

Op sociale media heerst er, naast dat mensen de beslissing begrijpen, ook veel ongeloof: "De VAR kan toch, net als alle tv kijkers ,zien dat de keeper van RKC deze bal in de rechter zij krijgt", schrijft iemand op X. Andere supporters gebruiken hardere bewoordingen: "Wat een schandelijke beslissing om de rode kaart te laten staan, echt onbegrijpelijk", vindt een ander.

Mario Been vindt het niet duidelijk dat er sprake is van een handsbal van Vaessen, zo geeft de analist van ESPN aan in De Kuip: "Ik heb geen enkel beeld gezien waarvan ik honderd procent van overtuigd ben dat de bal gelijk op zijn arm gaat. Áls het dan hands is, dan gaat het via zijn lichaam."