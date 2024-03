Verweij vreest voor situatie Kroes bij Ajax: 'Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig'

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben hun bedenkingen bij een advertentie vrijdag in Het Parool stond. Het (mede) door Alex Kroes opgerichte makelaarskantoor Sports Entertainment Group wenste hem succes op zijn eerste werkdag als algemeen directeur van Ajax.

Er loopt een onderzoek naar de belangen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat rondom de zomerse Ajax-transfers en mede daardoor liggen de zakelijke contacten van Kroes onder een vergrootglas. Verweij en Driessen vinden het dan ook onhandig dat SEG zo prominent de band met Kroes aanhaalde in de krantenadvertentie. De journalisten van De Telegraaf sluiten zich daarmee aan bij Arno Vermeulen, die zondagavond al soortgelijke bedenkingen uitte.

“Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig”, doelt Verweij in de podcast Kick-Off op de relatie tussen Kroes en SEG. “Kroes is medeoprichter van SEG en daarom zeggen veel andere zaakwaarnemers: 'Als hij directeur wordt van Ajax, moet je oppassen dat hij geen vriendendienstjes gaat verlenen.' Nou ken ik Alex Kroes een beetje en denk ik niet dat hij dat van plan is.”

Kroes heeft ook geen aandeel meer in SEG, aldus Driessen. “Dat heeft hij tenminste tegen mij verteld. Hij was aandeelhouder bij SEG, maar al die banden zijn doorgesneden. Dat is al jaren geleden al gebeurd.” Toch ziet Verweij dat de belangen door elkaar heen kunnen lopen. “Voordat Kroes komt, gaat Borna Sosa naar SEG toe (eerder deze maand stapte Sosa over naar SEG, red.). Dan komt er zo'n advertentie overheen. Ik gun Het Parool alles en ook advertentie-inkomsten, maar dit is natuurlijk wel heel gek.”

“Heb je ooit een zaakwaarnemer een directeur zien feliciteren met zijn benoeming?”, vraagt Verweij hardop. Kroes heeft weliswaar een verleden bij SEG, maar Driessen had een andere felicitatie handiger gevonden: “Dan bel je iemand op en zeg je: 'Gefeliciteerd met je baan en succes! Misschien komen we elkaar nog wel tegen.” Verweij: “Of je stuurt een fles champagne. Maar dit... Het lijkt wel een provocatie. Ik denk dat Kroes er zelf ook niet heel blij mee zal zijn. Dit is voor hem vooral heel vervelend.”

Zondagavond meldde Vermeulen bij Studio Voetbal dat volgens Kees Vos, medeoprichter van SEG, een protocol is afgesproken bij Ajax. "Bij de komst van Kroes is bij Ajax een protocol opgesteld dat Kroes eventuele onderhandelingen met SEG niet zal voeren, dat doet iemand anders binnen de club", zei Vermeulen op basis van een gesprek dat hij voerde met Vos. "Heel goed dat ze dat op voorhand al hebben vastgelegd, want ongetwijfeld gaat SEG spelers verkopen voor of brengen naar Ajax."