Vermeulen verbaast zich over krantenadvertentie over Alex Kroes en verklapt nieuw protocol bij Ajax

Arno Vermeulen heeft zijn bedenkingen bij een advertentie vrijdag in Het Parool stond. Het (mede) door Alex Kroes opgerichte makelaarskantoor Sports Entertainment Group wenste hem succes op zijn eerste werkdag als algemeen directeur van Ajax.

Er loopt een onderzoek naar de belangen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat rondom de zomerse Ajax-transfers en mede daardoor liggen de zakelijke contacten van Kroes onder een vergrootglas. Vermeulen vindt het dan ook onhandig dat SEG zo prominent de band met Kroes aanhaalde in de krantenadvertentie. Voetbalcommentator Vermeulen noemt de advertentie ‘ook wel grappig’, maar haalde wel even verhaal. Zo kwam hij erachter dat er bij Ajax een afspraak is gemaakt omtrent de banden tussen Kroes en SEG.

“Alex Kroes heeft samen met Kees Vos het makelaarskantoor SEG opgericht, een van de grootste makelaarskantoren in Europa. Vos is daar nog directeur en Kroes heeft dus een andere route bewandeld. De hele voetbalwereld is benieuwd wat er gaat gebeuren met die twee vrienden, nu Kroes bij Ajax werkt en Vos met zijn kantoor letterlijk naast de Johan Cruijff ArenA zit. Gaan ze elkaar niet de bal toespelen de komende jaren? En wat gebeurt er: ze zetten gewoon vrijdag een advertentie in de krant: good luck”, aldus Vermeulen bij Studio Voetbal.

De chef commentatoren van de NOS heeft gebeld met Vos. “Hij zei: ‘We hebben jarenlang beleid gevoerd dat we weinig met media deden en anoniem waren, daar zijn we van afgestapt.’ Dat komt ook wel door de hele Stefan de Vrij-affaire. Ze zoeken wat meer publiciteit. Ik vroeg hem of het niet een beetje precair was, omdat hij en Kroes vrienden zijn. Hij zei: ‘Bij de komst van Kroes is bij Ajax een protocol opgesteld dat Kroes eventuele onderhandelingen met SEG niet zal voeren, dat doet iemand anders binnen de club. Heel goed dat ze dat op voorhand al hebben vastgelegd, want ongetwijfeld gaat SEG spelers verkopen voor of brengen naar Ajax.”

© Studio Voetbal/Het Parool