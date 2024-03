VI: ‘Jordan Henderson heeft zijn wenkbrauwen gefronst door wat hij aantrof bij Ajax’

Na een periode waarin Ajax de weg naar boven leek te hebben gevonden, is het opnieuw onrustig in Amsterdam. “Ajax leeft op gespannen voet toe naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht”, schrijft Voetbal International. Niet alleen op het veld, maar ook in de spelersgroep schijnen er problemen te zijn voor de ploeg van John van ’t Schip.

Nadat vrijdag bekend werd dat spelers ontevreden zijn met de trainingsintensiteit, legde Voetbal International de stand van zaken nog eens op een rijtje. “Ajax moet oppassen dat het weer helemaal terug bij af is komende zondag”, begint het medium, dat doelt op de periode waarin de Amsterdammers getraind werden door Maurice Steijn en onderaan de Eredivisie stonden.

Na matige optredens tegen SC Heerenveen, FK Bodø/Glimt, NEC en AZ is de druk toegenomen in de Johan Cruijff ArenA. Daarnaast ‘mopperen’ spelers over de invulling van trainingen. “Sommigen van hen voelen zich er niet door geprikkeld en zijn bang dat ze zich op die manier niet ontwikkelen. Anderen vinden ze vooral eentonig”, valt er te lezen bij VI.

“De interne irritatie groeit, zoveel is duidelijk. Logisch ook, na een maand met zulke resultaten, maar het is geen ideale voorbereiding op het duel met ploeg-in-vorm FC Utrecht”, schrijft VI. Het medium stelt dat Ajax ver wegzakt als sterkhouders Steven Berghuis en Steven Bergwijn niet van de partij zijn. Afgelopen weken ontbrak ook Jordan Henderson. “Hij is gehaald als leider, maar heeft zich door blessures nog niet kunnen onderscheiden en zal daarnaast zijn wenkbrauwen hebben gefronst door wat hij aantrof bij Ajax.”