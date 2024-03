Welke vitamines zijn goed voor je haar?

Je wilt haar dat zo gezond is dat het glanst. Maar kan iets anders dan goede genen jouw haar veranderen in een wandelende shampoo reclame? Bijvoorbeeld met behulp van enkele vitamines voor haargroei zoals vitamine A en biotine en omega-3 vetzuren?

Van kleur- en warmteschade tot veroudering en gezondheidsproblemen, er zijn een heleboel redenen waarom je je haargroei wilt stimuleren. In dit artikel leggen we uit welke vitamines belangrijk voor je haar zijn.

Vitaminen en supplementen voor haargroei

Een uitgebalanceerd dieet is eigenlijk dé sleutel tot prachtig haar. Maar het kan zijn dat je nog extra hulp nodig hebt om je haarherstel een kickstart te geven. Je huisarts of dermatoloog kan je helpen om veilig te bepalen welke vitamines het meest geschikt zijn.

1. Multivitamines

Een multivitamine kan helpen om je voedingskloof te overbruggen, in het geval van een vitamine tekort. Zowel B-vitamines als zink spelen een rol bij de gezondheid van de haarzakjes, waarbij B-vitamines helpen bij de aanmaak van rode bloedcellen. En vitamine D kan helpen bij de aanmaak van nieuwe.

Je vindt B-vitamines in voedingsmiddelen zoals zeevruchten, volkorengranen en donkere bladgroenten. Wat zink betreft, dit mineraal zit in voedingsmiddelen als rundvlees, linzen, oesters en spinazie.

En als je vette vis, paddenstoelen en verrijkte sappen, melk en ontbijtgranen eet, krijg je een natuurlijke dosis vitamine D binnen.

2. Vitamine A

Wat is het snelst groeiende weefsel in je lichaam? Je raadt het al: je haar. En vitamine A is essentieel voor de groei van je cellen, die op hun beurt je haar helpen groeien. Je huidklieren profiteren ook van vitamine A, ze gebruiken het om talg te produceren. De talg (olie) houdt je hoofdhuid gehydrateerd en houdt je haar gezond.

Maar overdrijf niet met vitamine A, want te veel vitamine A kan juist weer haaruitval veroorzaken. Je kunt vitamine A ook van nature vinden in voedingsmiddelen zoals melk, eieren, yoghurt, zoete aardappelen, wortelen, spinazie, pompoen en boerenkool.

3. Vitamine C

Je weet misschien al dat vitamine C een krachtpatser is voor je huid. Maar als het op je haar aankomt, helpt het vrije radicalen te bestrijden, die je haar kunnen verouderen en de groei kunnen blokkeren.

En vitamine C is van vitaal belang bij het aanmaken van collageen. Het eiwit wordt gebruikt om keratine te maken - het eiwit waar haar meestal van gemaakt is. En als je aardbeien, paprika of citrusvruchten eet, krijg je een natuurlijke dosis vitamine C binnen.

4. IJzer

IJzer wordt door rode bloedcellen gebruikt om zuurstof te vervoeren. Maar ijzer is ook belangrijk voor de haargroei en gezondheid. Een tekort aan ijzer leidt ook tot bloedarmoede, wat haaruitval kan veroorzaken.

Voedingsmiddelen die ijzer bevatten zijn onder andere rood vlees, donkere bladgroenten en peulvruchten zoals linzen, tofu en bonen.

5. Omega-3 vetzuren en visolie

Omega-3 komt van nature voor in voedingsmiddelen zoals vis en lijnzaad, maar je kunt het ook vinden in supplementen zoals visolie. Het is essentieel voor de gezondheid van cellen en zou je hoofdhuid en haar gezonder maken.

6. Biotine

Biotine wordt ook wel de ‘haar vitamine’ genoemd, dus we gaan er vanuit dat dit niet zonder reden is. Je kunt biotine ook uit je voeding halen door het eten van voedingsmiddelen als eierdooiers, volle granen, vis, zaden, noten, zoete aardappelen, broccoli, bloemkool en vlees.

Welke factoren hebben invloed op je haar?

Onvoldoende voeding. Haar heeft - net als alles wat groeit - de juiste voedingsstoffen en omstandigheden nodig om goed te gedijen. En het begint met wat je eet (zoals hierboven vermeld).

Gezondheidsproblemen. Bepaalde medische aandoeningen, zoals schildklierproblemen en bloedarmoede, kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid en groei van je haar.

Genetica. Tussen 60% en 70% van de bevolking draagt het gen voor mannelijke en vrouwelijke haaruitval.

Leeftijd. Op elk moment hebben we haren die groeien, rusten en uitvallen. Maar als we richting de 30 ingaan, daalt het percentage haren dat actief groeit.

Belangrijke gebeurtenissen in het leven. Al het haar (gezond of niet) heeft een relatief korte levenscyclus.

Het is normaal om tussen de 100 en 200 plukjes per dag uit te vallen. Maar sommige gebeurtenissen in je leven veroorzaken periodes van meer haaruitval, zoals grote operaties en het krijgen van een baby. In feite kan tot de helft van je haar na de bevalling van een groeifase naar een uitvalfase verschuiven.

Conclusie

Je kunt je haar misschien (iets) herstellen tot hoe het vijf jaar geleden was, maar niet veel verder dan dat. Haar dat te dun en te fijn is geworden, kan niet langer het oppervlak van de hoofdhuid binnendringen en verlaten. Je moet dus redelijk zijn met je verwachtingen.