Wilfred Genee vreest voor vertrek van Johan Derksen: 'Ik denk dat ze hem eruit flikkeren'

Wilfred Genee is in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside teruggekomen op een veelbesproken moment in de uitzending van dinsdag, waarin duidelijk werd dat de Talpa-sterren een cursus ongewenst gedrag moeten volgen. Johan Derksen weigert dat te doen, waardoor hij tijdelijk van televisie dreigt te verdwijnen.

"Even zonder gekheid: als Johan het niet doet, heeft hij een serieus probleem. Ik denk dat ze hem eruit flikkeren", zegt Genee. Job Knoester, waarmee Genee de uitzending van Vandaag Inside bespreekt, gelooft hier niet in: "Ik denk dat het wel meevalt en ze dat niet doen. Ik denk dat het gewoon een algemene mail was", zegt Knoester tegen Genee, die merkte dat Derksen in de uitzending geïrriteerd raakte door het gespreksonderwerp.

Artikel gaat verder onder video

Derksen kreeg dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside te horen dat hij een cursus ongewenst gedrag moet volgen. Knoester ontving een brief van de CEO van Talpa en heeft de cursus inmiddels gevolgd, maar Derksen weigert dat te doen. De analist van het programma riskeert hiermee twee maanden op non-actief gesteld te worden en een geldboete.