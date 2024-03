Johan Derksen en René van der Gijp dreigen spoedig twee maanden van televisie te verdwijnen

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee dreigen twee maanden op non-actief gesteld te worden, mochten de Talpa-sterren de cursus ongewenst gedrag niet voor 12 april gedaan hebben. De Snor heeft aan tafel bij Vandaag Inside duidelijk gemaakt niet deel te willen nemen aan de cursus, waarmee hij een risico neemt.

Advocaat Job Knoester bracht het onderwerp dinsdagavond ter sprake in de studio van Vandaag Inside: "Je krijgt een e-mail: verplicht moet ik een cursus doen voor integer werken. Ik heb het gedaan", zegt Knoester, waarna Derksen inhaakt en zegt dat hij dit niet gaat doen: "Nee, ik ga op mijn 75 niet meer dit soort onzin doen. Het staat helemaal niet in mijn contract dat ik dat moet doen, dus dan doe ik het ook niet", is de oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles duidelijk. Van der Gijp liet zich niet duidelijk uit over of hij van plan was de cursus te volgen, evenals Genee.

Merel EK maakt De Snor vervolgens duidelijk dat hij, maar ook Genee en Van der Gijp, de cursus ongewenst gedrag voor 12 april gevolgd te moeten hebben. Mocht dat niet zo zijn, worden de heren op non-actief gesteld voor twee maanden en volgt er een geldboete. Derksen lijkt niet onder de indruk en geeft geen krimp: "Wat een gelul, joh. Ze moeten maar eens juridisch aantonen dat ik dat moet doen. Ik heb helemaal geen zin in die poppenkast, ik doe daar niet aan mee", besluit de analist.

