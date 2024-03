Willem II-speler zorgt voor ongeloof in ESPN-studio: ‘Is dit een grapje of niet?’

Kees Luijckx staat versteld van de uitspraken die Tommy St. Jago onlangs deed tegenover het Brabants Dagblad. De verdediger van Willem II kreeg een uitnodiging voor het nationale team van Curaçao, maar bedankte en gaf aan dat hij stiekem nog droomt van een oproep voor het Nederlands elftal. Verbazing alom in de studio van ESPN.

“Ik ben al vaker gevraagd voor Curaçao, terwijl ik mijn jeugdinterlands altijd voor Nederland heb gespeeld. Als je eenmaal definitief voor een land kiest, kun je niet meer terug. En heel eerlijk: Oranje is nog steeds een droom voor me. Ik snap dat mensen zullen denken: ‘Joh, je moet wel realistisch blijven’. Maar het kan ook snel gaan in het voetbal, hè? Kijk naar Andries Noppert”, sprak St. Jago.

Artikel gaat verder onder video

Luijckx weet even niet wat hij hoort. “Ik check even snel de leeftijd van Tommy St. Jago, en hij is 24. Is dit een grapje?”, vraagt de analist aan Martijn van Zijtveld, die aanwezig is bij de wedstrijd tussen Willem II en VVV-Venlo. “Nee, nee. Het is echt waar. Hij heeft zoiets van: wie weet”, onderbreekt Toine van Peperstraten.

“Aan vertrouwen ontbreekt het niet bij St. Jago. Ik vind het wel grappig. Ik kan het me niet voorstellen, als je 24 bent en je speelt bij Willem II dat je nog droomt van het Nederlands elftal”, lacht de oud-prof van onder meer Roda JC en AZ.