Wytse van der Goot moet ingrijpen en corrigeert onder meer Ruud Gullit: 'Jongens, alsjeblieft!'

Wytse van der Goot heeft maandagavond vroeg in de uitzending van Rondo op Ziggo Sport zijn vier tafelgasten moeten aanspreken. De presentator vond dat de analisten van dienst zo veel door elkaar aan het heen praten waren, waarmee ervoor gezorgd werd dat het voor de kijker niet te volgen was waar het programma over ging.

"Jongens, probeer even een tegelijk, want het is niet te volgen voor de mensen thuis", zegt Van der Goot op een serieuze toon in het begin van de uitzending van Rondo. "Even een tegelijk praten, alsjeblieft", zegt Van der Goot opnieuw nadat Youri Mulder niet verstond wat de presentator van de sportzender zei. Kort na de aftrap van het programma maakte de presentator al de opmerking dat het in de uitzending alweer alle kanten opging.

Bij Youri Mulder, Jan Mulder, Arthur Numan en Ruud Gullit ontstond het enthousiasme zondagavond na het zien van de beelden van de FA Cup-wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool. Jan Mulder, die Marco van Basten verving, gaf aan dat hij in lange tijd niet zo erg heeft genoten van een voetbalwedstrijd als de confrontatie van zondag tussen de ploeg van Erik ten Hag en Jürgen Klopp.

Hetzelfde gold voor Van der Goot, die als commentator aanwezig was op Old Trafford: "Dit was denk ik wel de mooiste wedstrijd waarvan ik verslag heb gedaan", zegt de presentator, vlak voordat hij de tafelgasten corrigeerde op het door elkaar heen praten in de uitzending van Rondo.