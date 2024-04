Carlos Tévez (40) met spoed opgenomen in ziekenhuis van Buenos Aires na pijn in de borst

Voormalig Manchester United-spits Carlos Tévez is met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Buenos Aires. De oud-voetballer werd op dinsdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht, want hij kreeg opeens pijn in zijn borst, zo meldt Sky Sports. Tévez is momenteel de coach van Inpedendiente, een ploeg die behoort tot de cinco grandes (de vijf grootste clubs van Argentinië).

De Argentijnse voetbalclub bracht een statement naar buiten over de situatie van de voormalig voetballer van onder andere Juventus. “Onze coach, Carlos Tévez, werd opgenomen in het Sanatorio La Trinidad de San Isidro (het ziekenhuis van Buenos Aires, red.) met pijn op de borst. Hij onderging de bijbehorende tests en die waren hoopgevend”, leest het bericht op X van Independiente.

Artikel gaat verder onder video

“Morgen gaat hij verder met een reeks tests die van tevoren is gepland als onderdeel van een algemene check-up die hij normaal gesproken ondergaat”, besluit de club. Tévez blijft voorlopig nog even in het ziekenhuis als voorzorgsmaatregel. In 2022 trainde Tévez ook al Rosario Central uit Argentinië. Naast zijn carrière als voetballer, is de voetballer ook bezig met een carrière op te bouwen als hoofdcoach.

