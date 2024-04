Clarence Seedorf is kraakhelder over mogelijke functie als hoofdtrainer

Clarence Seedorf is momenteel niet bezig met een functie als hoofdtrainer bij een club. De voormalig topvoetballer, die in het verleden oefenmeester was van AC Milan en Deportivo La Coruna, heeft zijn trainerscarrière op een laag pitje staan, zo vertelt hij tegenover de NOS.

Seedorf focust zich op het moment volledig op de stichting Black Impact Foundation (BIF), waar hij voorzitter is. Hij zet zich in voor diversiteit, voor gelijke kansen, voor de zwarte gemeenschap. Een terugkeer als hoofdtrainer is daarom niet aan de orde. “Ik heb er op dit moment geen interesse in, nee”, begint de oud-middenvelder.

“Maar je weet het in het leven nooit, soms krijg je ineens een belletje. Maar het is niet dat het nu kriebelt of dat ik het per se wil doen”, gaat Seedorf verder. NOS vraagt zich af of er geen clubs in de rij staan bij Seedorf. “Nee, dat is gewoon niet zo. Dat is ook nooit zo geweest. En nu ook niet. Waarom dat niet gebeurt? Dat is een goeie vraag. Dat zou je aan die clubs moeten vragen. Nee, ik vind het niet vreemd, want ik weet hoe de voetbalwereld in elkaar zit”, reageert hij.

“Maar misschien is het een goeie insteek om bij clubs langs te gaan en te vragen waarom bepaalde oud-spelers en coaches die vrij zijn nooit worden benaderd”, zegt Seedorf, die niet uitgebreid in wil gaan op zulke vragen. “Nee, ik denk hier helemaal niks over. Ik concentreer me alleen op dingen die ik wel kan controleren. Maar ik heb het echt wel naar mijn zin hoor, met alle projecten die ik doe”, sluit hij af.

