Derksen blijft bargast Vandaag Inside onderbreken: 'Ga tegen die cameraman zitten lullen'

Johan Derksen heeft overal een mening over, dus ook over het Amerikaanse rechtssysteem. Bargast (en Amerika-kenner) Raymond Mens komt er in de Vandaag Inside-uitzending van dinsdagavond dan ook nauwelijks tussen bij De Snor, tot hilariteit van de rest van de tafel.

Naar aanleiding van de zaak tegen oud- (en mogelijk toekomstig) president Donald Trump en die tegen de vorige week overleden OJ Simpson wordt het fenomeen juryrechtspraak besproken in de SBS-talkshow. Mens legt het een en ander uit, maar wordt onderbroken door tafelgast en advocaat Job Knoester én Derksen.

Vanaf de bar probeert Mens vervolgens het woord weer te nemen: "Dat is het punt, dat was ik aan het vertellen voordat ik...", maar Derksen praat dwars door hem heen. "Ik ga naar huis hoor", zegt Mens lachend, met de handen in de lucht, terwijl René van der Gijp vraagt: "Was je nog niet klaar?". Derksen wijst: "Ga tegen die cameraman zitten lullen!"

