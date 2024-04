Gemiste kans voor PSV: ‘Dan had heel Europa nu over Veerman of Schouten gesproken’

Valentijn Driessen vindt dat PSV een enorme kans heeft laten liggen om ver te komen in de Champions League. De Eindhovenaren kwamen in de achtste finales tegen Borussia Dortmund goed voor de dag en hadden volgens de chef voetbal van De Telegraaf een goede kans gemaakt tegen Atlético Madrid in de kwartfinales.

“Luuk de Jong kreeg in de laatste minuut toch een geweldige kans om PSV naar de verlenging te schieten”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. PSV had het heenduel met Dortmund in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld en stond in de return in Duitsland vlak voor tijd met 1-0 achter. Kort na de grote kans van De Jong wist Marco Reus de wedstrijd te beslissen voor Dortmund.

De heren van Kick-off denken dat PSV echt niet kansloos was geweest tegen Atlético Madrid. “De tweede helft had PSV echt de overhand tegen Dortmund”, geeft presentator Pim Sedee aan. “Dan zie je nu dat Dortmund Atlético Madrid uitschakeld.” Driessen snapt waar Sedee naartoe wil en is het daarmee eens. “We hebben al direct gezegd dat dit een gemiste kans is voor PSV om een halve finale te halen en zo’n reeks neer te zetten als Ajax in 2019 heeft gedaan”, haakt hij daarop in. “Dit zijn dan wel iets mindere tegenstanders, maar het is een enorme gemiste kans.”

“De penningmeester van PSV gaat dat natuurlijk ook merken”, vervolgt Driessen zijn betoog. “Of je verkoopt spelers die in de halve finales van de Champions League staan, of je verkoopt spelers die zijn uitgeschakeld in de achtste finales. Dan had nu misschien heel Europa over Joey Veerman en Jerdy Schouten gesproken. Maar dat is niet het geval”, besluit hij.

