Heerenveen wint in Almelo en blijft kanshebber voor play-offs

SC Heerenveen heeft zondagmiddag de drie punten gepakt op bezoek bij Heracles Almelo (0-2). Al vroeg in de wedstrijd zette Ché Nunnely de bezoekers op voorsprong. Na een aantal grote kansen voor Heracles was het het Pelle van Amersfoort die laat in het duel volledig vrij kon binnenkoppen uit een hoekschop en de wedstrijd in het slot gooide.

Heracles Almelo miste de geschorte aanvoerder Hoogma, maar logischerwijs verscheen topscorer Hornkamp wel aan de aftrap. De aanvalsleider vond dit kalenderjaar liefst tien keer het net. Enkel PSV’er Luuk de Jong scoorde vaker in 2024. De bezoekers uit Friesland waren al vijf duels op rij zonder overwinning en moesten het in Almelo stellen zonder Braude en smaakmaker Sahraoui.

Na een sterke Almelose start opende Nunnely - zeer tegen de verhouding in - na tien minuten de score. De rappe buitenspeler kwam tussen een terugspeelbal van Sonnenberg en verschalkte doelman Brouwer. Ondanks het vele balbezit dwong Heracles Almelo nauwelijks iets af. Naarmate de eerste helft vorderde, ebde de schwung weg bij de Heraclieden én kwam SC Heerenveen beter in de wedstrijd. Op slag van rust weerhield Brouwer doelpuntenmaker Nunnely van zijn tweede door oog in oog knap redding te brengen. Kort daarna leek Sonnenberg zijn fout bij het openingsdoelpunt te herstellen, maar de Duitser vond de lat.

Als Hornkamp vandaag scoorde, was de aanvaller tien thuiswedstrijden op rij verantwoordelijk voor een doelpunt. In het Erve Asito waren na de rust de betere kansen echter voor de bezoekers en werd Hornkamp amper in stelling gebracht. Kort voor tijd kreeg de Almelose spits dé kans op de gelijkmaker. Geheel vrijstaand voor doelman Van der Hart schoot Hornkamp echter wild over. Door het uitblijven van een treffer - na twee afgekeurde doelpunten van invaller Sankoh - konden de Heraclieden de knappe flow van drie zeges uit vier wedstrijden geen passend vervolg geven. Kort voor tijd nam Van Amersfoort alle Friese illusie weg door onberispelijk raak te koppen. Het leverde SC Heerenveen de tweede uitoverwinning van 2024 op.