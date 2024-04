Henk Spaan wijst op opvallende zin in Kroes-statement en noemt opvolger: ‘Het wordt tijd’

Het nieuws over Alex Kroes is Henk Spaan uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De columnist van Het Parool heeft in zijn column Spaan geeft punten vooral aandacht voor een opvallende zin in het statement van de Ajax-directeur op LinkedIn. Volgens Spaan verwijt Kroes de Raad van Commissarissen ‘kwade opzet’. De schrijver is tevens van mening dat het tijd wordt voor Menno Geelen.

Ajax dacht met de aanstelling van Kroes als nieuwe algemeen directeur de rust terug te kunnen brengen in de Johan Cruijff ArenA, maar niets blijkt minder waar. De Amsterdammers publiceerden dinsdagmorgen, twee dagen na de 1-3 overwinning bij PEC Zwolle, een persbericht waarin staat dat Kroes met onmiddellijke ingang is geschorst en mogelijk ook niet meer terugkeert in zijn functie. Kroes zelf ligt zich er niet zomaar bij neer en wil een beroep doen op de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die uiteindelijk zal moeten oordelen of de directeur wel of niet in strijd met de wet heeft gehandeld.

Artikel gaat verder onder video

Spaan wijst in zijn column op een ander gedeelte uit het statement van Kroes. “Ajax verwijt Kroes niet over het juiste morele kompas te beschikken. Kroes zei daarop in een statement: ‘Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de Raad van Commissarissen gehanteerd had gezien.’ Dat is een sleutelzin”, zo stelt Spaan. Volgens de columnist verwijt de algemeen directeur de commissarissen hier ‘kwade opzet’. “In welke opzet dan ook. De RvC bestaat voor een groot deel uit klunzen, dat wisten we al. Spelen ze hier een politiek spel? Afwachten.”

Volgens Spaan is het in elk geval duidelijk dat Kroes een strafbaar feit heeft gepleegd. De algemeen directeur kocht een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming 17.000 Ajax-aandelen in. “Daar hebben we de AFM niet voor nodig”, zo stelt Spaan, die afsluit met de in zijn ogen ideale opvolger van Kroes, mocht hij definitief niet meer terugkeren in zijn functie. “Het wordt tijd voor Menno Geelen”, zo leest het. Geelen is momenteel commercieel directeur in Amsterdam. Binnen Ajax was hij eerst twee jaar werkzaam als Hoofd Sponsoring en daarna eindverantwoordelijke voor de gehele commerciële afdeling. Geelen trad in november 2016 als commercieel directeur toe tot de directie van Ajax. Hij vervult deze functie sinds november 2018 als ‘statutair bestuurder’ van de recordkampioen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoe rijk is Alex Kroes? Dit is het vermogen van de geschorste directeur van Ajax

Voor het geld hoeft Alex Kroes het al lang niet meer te doen, zou je denken.