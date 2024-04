Hoe rijk is Alex Kroes? Dit is het vermogen van de geschorste directeur van Ajax

Alex Kroes wordt door Ajax beschuldigd van handel met voorkennis. De algemeen directeur zou vlak voor zijn benoeming aandelen van Ajax hebben gekocht, waarmee hij mogelijk in overtreding van de wet is. Had hij dat geld echt nodig? Quote dook onlangs in zijn vermogen.

Het zakelijke verleden van Alex Kroes

Kroes richtte in 2000 samen met jeugdvriend Kees Vos het makelaarskantoor Sports Entertainment Group op. Het kantoor werd een grote speler in de voetbalwereld. Trainers als Josep Guardiola en Erik ten Hag laten zich vertegenwoordigen door het kantoor, evenals voetballers als Rasmus Højlund, Donyell Malen en Daley Blind.

Artikel gaat verder onder video

Kroes verkocht in 2018 zijn aandelen in SEG, waarna hij in 2019 voetbalclub Go Ahead Eagles overnam. In 2022 verkocht hij zijn aandelen bij de Eagles. Hij werd vervolgens directielid van AZ en trad op 15 maart 2024 officieel in dienst als algemeen directeur van Ajax.

Het vermogen van Alex Kroes

Quote zocht uit dat de persoonlijke holding van Kroes een eigen vermogen van 14 miljoen euro vertegenwoordigt. Daarnaast heeft hij vijf panden op zijn naam staan: in Amsterdam, Heemskerk, Lelystad en Huizen. In de laatstgenoemde gemeente woont Kroes in een 'statige villa' die hij zeven jaar geleden aankocht voor 1,7 miljoen euro.

Kroes betaalde AZ een bedrag van 50.000 euro bij het overeenkomen van de startdatum van 15 maart als algemeen directeur van Ajax. Een halve ton kon Kroes wel missen. Met een goed gevulde holding bv en een vastgoedportefueille die minimaal een paar miljoen vertegenwoordigt is Kroes financieel onafhankelijk.

Het is denkbaar dat Kroes een deel van zijn geld moet gaan inleveren, want een geldboete is een mogelijke straf voor het handelen met voorkennis. Ook een hechtenis of taakstraf behoren tot de opties, als Kroes schuldig wordt bevonden. Het hangt van de ernst van de zaak af welke straf van toepassing is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.