Het Twitter-account van Ajax zegt alles na de grootste Eredivisie-nederlaag ooit

De verslaggeving van De Klassieker op het officiële account van Ajax op X zei zondagmiddag veel over de onmacht en desillusie van de Amsterdammers. Er werd tijdens de wedstrijd alleen getweet om doelpunten van Feyenoord of wissels bij Ajax te rapporteren.

Geen sfeerbeschrijvingen, geen kansen voor Ajax: het liveverslag van de Amsterdammers was erg summier. En dat was begrijpelijk, want Ajax deed in de gehele wedstrijd slechts één doelpoging. Toen de eindstand (6-0) al bereikt was, stuitte een doorgebroken Julian Rijkhoff op keeper Timon Wellenreuther.

Artikel gaat verder onder video

Voor Ajax was het de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren weliswaar eerder met zes goals verschil, maar dat was voor de invoering van het betaald voetbal. In 1949 was HSV ADO met 6-0 te sterk; in 1950 won SV Limburgia met 0-6.