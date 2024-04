Internazionale verslaat AC Milan en is kampioen: Dumfries pakt (net als twee anderen) rood in slotfase

Internazionale is maandagavond voor de twintigste keer kampioen geworden van de Serie A. In een verhitte Derby della Madonnina was de Nerazzurri met 1-2 te sterk en sleepten, vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen, de landstitel binnen. Denzel Dumfries moest in de slotfase inrukken met een rode kaart.

Het was niet meer de vraag óf Internazionale kampioen zou worden, maar wanneer. De regerend kampioen gaat al het hele seizoen aan kop in de Serie A en startte ook tegen AC Milan uitstekend. Al na achttien minuten opende Francesco Acerbi de score.

In de tweede helft maakte Marcus Thuram de 0-2 en leek Inter zonder al te veel problemen op weg naar de landstitel. Desondanks werd het in de slotfase toch nog spannend toen Fikayo Tomori de aansluitingstreffer wist te produceren. Met nog tien zeer hectische minuten was het de vraag of Milan het kampioensfeestje van Inter kon uitstellen.

Dat de slotfase hectisch was, bleek uit de vele opstootjes die ontstonden tussen beide ploegen. De ingevallen Dumfries nam een hoofdrol op in één van die opstootjes en moest het veld verlaten met een rode kaart toen hij het (niet voor het eerst) aan de stok kreeg met Theo Hernández, die eveneens het veld moest verlaten met een rode prent. Davide Calabria kon ook vroegtijdig de kleedkamer gaan opzoeken toen hij bij een corner een bizarre klap uitdeelde aan zijn directe tegenstander. Zodoende eindigde de wedstrijd met negentien spelers, maar mocht Inter wél het kampioenfeest vieren.