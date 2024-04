Johan Derksen (75) opgenomen op Spoedeisende Hulp

Johan Derksen is woensdag opgenomen geweest op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Assen. Dat zegt de oud-voetballer en televisiepersoonlijkheid in het televisieprogramma Vandaag Inside.

Derksen onthulde vorige maand al dat hij was getroffen door een darm die klem kwam te zitten in zijn liesbreuk. Woensdag ging het opnieuw mis. “Ik lag om 18.00 uur nog op de Eerste Hulp. Het was weer mis. Die darm zat weer klem”, vertelt Derksen voorafgaand aan de uitzending van woensdagavond aan Wilfred Genee.

“Ik heb vanochtend de hond uitgelaten. Toen kwam ik thuis en moest ik poepen. Ik ging poepen, maar met een liesbreuk moet je niet zo persen. Ik kreeg er pijn aan mijn buik van”, vervolgt Derksen in de uitzending. “Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die zei: je hebt je darm eruit geperst. De huisarts heeft de darm toen terug in positie proberen te brengen. Hij heeft me veel pijn gedaan.”

“Hij zei: als dat lang blijft zitten, dan sterft die darm af en krijg je een darmoperatie. Ik ben toen naar de Spoedeisende Hulp in Assen gestuurd. Ik had ook nog koorts. Ze wilden mij morfine geven, maar ik moest naar Hilversum, want de mensen zouden me een grote lafaard vinden als ik hier niet zou verschijnen”, aldus Derksen, die volgende week dinsdag onder het mes zal gaan om het probleem te verhelpen. Of die operatie invloed zal hebben op de programmering van Vandaag Inside, is vooralsnog onduidelijk, maar aannemelijk is dat Derksen in elk geval de uitzending van dinsdag aan zich voorbij zal moeten laten.

