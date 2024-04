Johan Derksen moet onder het mes: 'Nou, het is wel een levensbedreigende ingreep'

Johan Derksen moet dinsdag onder het mes. Dat heeft de televisiepersoonlijkheid maandagavond laten weten in Vandaag Inside. Derksen heeft een scheurtje in de buikwand. Wilfred Genee is vooral benieuwd of Nederland na de operatie een totaal andere Derksen te zien krijgt.

Genee wilde maandagavond van Derksen weten hoe het fysiek met hem gesteld is. “Uitstekend”, reageerde de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International in eerste instantie, om vervolgens in te gaan op zijn operatie. “Ja, ik moet dinsdag geopereerd worden hè. Dan verwacht ik van jullie in het ziekenhuis een grote fruitmand”, grapte Derksen, die zijn tafelgenoten én het publiek vervolgens nogmaals aan het lachen kreeg. “Nou, het is wel een levensbedreigende ingreep. Het duurt namelijk twintig minuten.”

Artikel gaat verder onder video

Over wat er precies aan de hand is doet Derksen nogal vaag. “Het is een scheurtje in je buikwand. Gewoon een sneetje, dan douwen ze die darmen terug en dan doen ze er een entje voor. Ja, ik heb er wel last van. Je kunt een darm klem hebben zitten en dat heb ik laatst gehad. Dat was geen pretje hoor. Maar ik heb er jaren geen last van gehad, terwijl ik er geloof ik al een jaar of tien mee rondloop.” Dat Derksen er in het ziekenhuis niet veel eerder naar heeft laten kijken, heeft een duidelijke reden. “Omdat ik te laks was om naar het ziekenhuis te gaan.”

Operatie of niet, aan tafel van Vandaag Inside wordt er vooral om gelachen. “Ben je dan niet bang dat het die scherpe invalshoek van jou is?”, stelde Genee de vraag. “Als je heel kritisch bent wil de spanning op je buik nog weleens toenemen. Het komt bij mij gewoon van de verhuizing hoor, van zo zwaar tillen”, lachte Derksen. “Als je onderbuik straks hersteld is, kan het zomaar zijn dat je een en al positiviteit bent. Het zou toch wat zijn hè, als we een totale metamorfose van Johan krijgen”, zo besloot Genee.

Wat is een buikwandbreuk?

Een buikwandbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand, ook wel bekend als de breukpoort. Deze ontstaan door aangeboren factoren of door het uitrekken van de buikwand, door bijvoorbeeld een toename in gewicht, persen of zoals Derksen zelf al zei: vaak zwaar tillen. Er bestaan verschillende soorten buikwandbreuken: navelbreuk, bovenbuikbreuk, littekenbreuk en liesbreuk. Genee had het over een liesbreuk, waarbij er een breuk in de liezen ontstaat doordat de buikwand is uitgerekt. Bij een liesbreuk is er sprake van een zichtbare zwelling als je staat of perst én een stekend of branderig gevoel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Populairste' gast in Vandaag Inside bekend: 'Hij scoort eigenlijk altijd boven de miljoen, dat is heel goed'

Tina Nijkamp weet welke vaste tafelgast zorgt voor de hoogste kijkcijfers bij Vandaag Inside.