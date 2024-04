Johan Derksen zinspeelt op einde van Vandaag Inside

Johan Derksen heeft de online gedragscursus van Talpa nog altijd niet gedaan. De deadline is vrijdag, maar het boegbeeld van Vandaag Inside weigert mee te werken. Hij zegt tegen Shownieuws dat het wellicht niet eens meer nodig zal zijn, omdat het programma van de buis kan verdwijnen.

“Daar ben ik nog niet aan toegekomen, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Derksen over de cursus. “Ik ben ook helemaal niet benieuwd.” De analist ligt momenteel onder vuur vanwege een uitspraak over Kamerlid Habtamu de Hoop. “Laten we eerst deze zaak even afronden, kijken hoe dit afloopt. Misschien hoef ik helemaal geen cursus meer te maken.”

René van der Gijp geeft aan dat hij wel even heeft gekeken naar de cursus, maar dat hij de vragen raar vond. Of hij de cursus heeft afgemaakt, is niet duidelijk. Wilfred Genee heeft het inmiddels wel gedaan. “Volgens mij hebben we ‘m inmiddels bijna allemaal gedaan”, zegt de presentator van Vandaag Inside.

Genee zei eerder al dat Derksen ‘een serieus probleem’ heeft als hij de cursus weigert te doen. “Ik denk dat ze hem eruit flikkeren.” Voor Derksen dreigt dan een schorsing van twee maanden, zonder uitbetaling van het salaris.

Video: Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp over Talpa-cursus

