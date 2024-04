Merel Ek ontvangt forse kritiek na uitzending van Vandaag Inside

Na de uitzending van Vandaag Inside klinkt niet alleen kritiek op Johan Derksen, maar ook op de aanwezige gasten. Zo greep politiek verslaggever Merel Ek niet in toen Derksen een volgens velen racistische opmerking maakte over Kamerlid Habatmu de Hoop, uitgerekend als reactie op een interview dat Ek met De Hoop hield.

In de uitzending van Vandaag Inside sprak Derksen dinsdagavond zijn ongenoegen uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich in een interview met Ek juist wel blij met het nieuws.

“Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

De uitspraken werden veroordeeld door veel PvdA’ers, maar ook door andere prominenten. Schrijver Chris Aalberts had graag gezien dat Ek zou ingrijpen. "Ik denk: Merel Ek hoort het aan, denkt: dit kan echt niet, en concludeert meteen dat ze ook haar hypotheek moet betalen. Zo cynisch is het ongeveer." Historicus Nadia Bouras antwoordt: "Ze lijkt het walgelijk te vinden. Maar inderdaad: door daar te zitten, legitimeer je die racistische drek." Aalberts: "Dat denk ik dus ook."

Het viel RTL-gezicht Thijs Zeeman op dat ook Albert Verlinde niets zei. "Dat Vandaag Inside is een soort Ajax dit seizoen… Net wanneer je denkt dat de absolute bodem wel is bereikt, blijkt het tóch nog n tandje erger te kunnen. Het argeloze racisme is t échte gif. Even uit de losse pols. En Albert maar lachen. Verdrietig dit."

© Vandaag Inside

BNNVARA-ster Tim Hofman is klaar met Derksen. “En lachen aan die tafel hè. Kaars in een vrouw? Hilarisch! Zwarte man kan geen Fries zijn? Ook wel grappig! En dan verzamelt straks een redacteur tien van onze tweetjes, en wordt er vanavond aan tafel weer gejankt over cancelcultuur. Zíj zijn het slachtoffer. En een miljoen mensen knikken thuis mee.”

Derksen reageerde zelf woensdagochtend tegenover het Algemeen Dagblad. “Wat je ook zegt tegenwoordig, er wordt altijd wel racisme bij gehaald, of antisemitisme of homofobie”, zei hij. “Je hebt er nog één op de Nederlandse tv die zegt wat hij ervan vindt, en die is dan de lul. Waar maken de mensen zich druk om? Maar ik ben er altijd heel makkelijk in: het interesseert me niets en ik aanvaard alle consequenties.” Derksen vindt de beschuldigingen van racisme ‘onzin’.

De Hoop werd geboren in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, waar hij in een café te vondeling werd gelegd. Politieagenten brachten hem naar een weeshuis en acht maanden na zijn geboorte werd De Hoop geadopteerd door een stel uit Friesland. Hij groeide op in het dorp Wommels en zat tussen 2018 en 2021 in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Hij spreekt vloeiend Fries en reageerde woensdagochtend in die taal op de uitspraken van Derksen.

Ik denk: @merelek hoort het aan, denkt: dit kan echt niet, en concludeert meteen dat ze ook haar hypotheek moet betalen. Zo cynisch is het ongeveer. https://t.co/SXstfHhoRJ — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) April 10, 2024 Dat denk ik dus ook. — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) April 10, 2024

Video: Johan Derksen vindt Habtamu de Hoop geen Fries: 'Ik ben toch ook geen Surinamer?'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Populairste' gast in Vandaag Inside bekend: 'Hij scoort eigenlijk altijd boven de miljoen, dat is heel goed'

Tina Nijkamp weet welke vaste tafelgast zorgt voor de hoogste kijkcijfers bij Vandaag Inside.