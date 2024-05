Sharon Dijksma krijgt pijnlijke benaming en genadeloze sneer van Marcel van Roosmalen

Marcel van Roosmalen heeft in zijn column stevig uitgehaald naar de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Van Roosmalen zag Dijksma na de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles van afgelopen zondag een collectieve straf uitdelen, tot ongenoegen van de columnist.

Supporters van FC Utrecht mogen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen allemaal niet afreizen naar Stadion Galgenwaard, heeft burgemeester Dijksma zondag besloten na de ongeregeldheden buiten en binnen het stadion. Daarmee straft de gemeente niet alleen de relschoppers, maar in één klap alle supporters van de Domstedelingen. Deze zogenoemde collectieve straf - die in het hedendaagse voetbal door de KNVB ook regelmatig wordt uitgedeeld - zorgt voor ergernis bij Van Roosmalen: "Het is omgekeerd denken. Bestuurders die denken dat collectief straffen een oplossing is, zijn eng", stelt de columnist op Radio 1.

"Er is een probleem, je weet geen oplossing, maar je wil toch daadkrachtig overkomen. Dus krijgt iedereen straf. Je kunt niet een hele groep verantwoordelijk houden het gedrag van een enkeling", stelt de columnist, tevens supporter van het gedegradeerde Vitesse. Om uit te leggen waarom hij collectieve straffen zo hekelt, gebruikt Van Roosmalen een voorbeeld, waarmee laat zien hoe ongebruikelijk een collectieve straf buiten het voetbal is: "Een pitbull bijt een kleuter", begint Van Roosmalen. "In Utrecht mogen alle honden een week niet worden uitgelaten. Alle honden, dan moeten pitbulls maar niet bijten", zegt de geboren in Arnhemmer. die vervolgens tal van voorbeelden opnoemt.

Het doel van de columnist hiermee is om te laten zien hoe krom het is dat voetbalbonden, maar in dit geval dus ook gemeenten, collectieve straffen uitdelen: "Stad en voetbalclub worden gegijzeld door hooligans en ander tuig van de richel. Die misstand lost Dijksma op door willekeurige burgers te straffen. Ondanks dat je van mij alle hooligans mag afranselen met een hondenriem, is dit wanbeleid. Een gemeenteraad die dit toelaat is niets waard", stelt de schrijver. "Wat is de ondergrens van dit bestuurlijke onvermogen?"

