PSV toont ambitieus doel om dichterbij Ajax en Feyenoord te komen

PSV is van plan om het eigen Philips Stadion uit te breiden met duizenden extra plaatsen. De club uit Eindhoven zou op de lange termijn graag tienduizend extra plekken willen realiseren. Bouwkundige en financiële onderzoeken moeten nog plaatsvinden, dus of de uitbreiding van het Philips Stadion er ook daadwerkelijk snel gaat komen is nog maar de vraag.

Voor de leiding van PSV is één ding duidelijk de komende jaren: het Philips Stadion moet groter worden. Al jaren heeft de Eindhovense club een wachtlijst voor seizoenskaarten. Nu PSV goed bezig is, is de kans aannemelijk dat die wachtlijsten alleen maar groter worden. Jaarlijks verkoopt PSV nu ongeveer 28.000 seizoenkaarten, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De capaciteit van de voetbalbakermat in Eindhoven is nu 35.119, maar als het aan de club ligt komen daar nog zo’n tienduizend plekken bij. PSV verwacht dat de club ook meer supporters gaat krijgen. “Niet onbelangrijk is de groei waar de regio-Eindhoven voor staat: de komende jaren zullen tienduizenden mensen meer het gebied gaan bevolken. Door de successen in de tech-industrie zijn veel nieuwe werknemers nodig en onder hen bevinden zich de nodige sportliefhebbers”, schrijft het ED.

Vergeleken met de capaciteit van Ajax en Feyenoord is die van PSV wel een heel stuk minder. In de Johan Cruijff ArenA passen 55.885 mensen tijdens een voetbalwedstrijd. De Kuip kan iets minder mensen opvangen tijdens een wedstrijd, maar heeft met 51.117 plekken nog altijd een veel groter stadion dan PSV. De club uit Noord-Brabant lijkt dit gat dus te willen dichten.

