Roxane Knetemann botst met Johan Derksen: 'Heftig, een verschrikkelijk verhaal'

Roxane Knetemann is een regelmatig terugkerende bargast bij Vandaag Inside, maar is het niet altijd eens met de tafelgasten. Ze deinst er niet voor terug om Johan Derksen van repliek te dienen als ze dat nodig acht. “Er zijn momenten geweest dat Johan de poten onder mijn stoel had kunnen wegzagen”, vertelt ze aan De Telegraaf.

Een moment waarop het schuurde tussen Knetemann en Derksen, was vlak na het ‘kaarsverhaal’ van laatstgenoemde in april 2022. “Natuurlijk was dat heftig en vond ik het een verschrikkelijk verhaal. Ik heb Johan toen gevraagd of hij zich kan voorstellen dat vrouwen zich aangevallen voelen”, blikt ze terug.

Ook zat Knetemann in een uitzending waarin uitvoerig werd gesproken over de ‘dickpic’ die Marc Overmars verstuurd zou hebben. “Tijdens die uitzending heb ik de vraag gesteld of mannen serieus denken dat vrouwen in een dickpic zijn geïnteresseerd. Als je weet waarvoor je staat, ben je ook in staat om tegen de tafel in te gaan. Of beter gezegd: tegen Johan, haha. Ik denk dat dit wordt gewaardeerd, ook als je het niet eens bent.”

“Ik vind ook het goed dat wij daar als vrouwen zitten. Als je dat niet doet, maak je sowieso het verschil niet. Overigens vinden meer vrouwen dat, ik word er met regelmaat over aangesproken”, vertelt ze. “Ik heb het geluk dat de mannen van VI, en ook Hélène Hendriks en Merel Ek, mij hebben omarmd. Er zijn momenten geweest dat Johan de poten onder mijn stoel had kunnen wegzagen. Dat deed hij niet. Wat overigens niet betekent dat ik met fluwelen handschoenen word behandeld.”

