Premier League- en Bundesliga-wedstrijden vanaf 5 april op open net te zien

Vanaf 5 april zijn wedstrijden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga in Nederland live op het open net te zien, doordat rechtenhouder Viaplay een contentpartnership is aangegaan met het Talpa Network van John de Mol. Het huidige SBS9 wordt per die datum omgedoopt in Viaplay TV en zal ook beelden van de Formule 1 en PDC-dartswedstrijden gaan vertonen.

Dat maken zowel Viaplay als Talpa dinsdagochtend bekend. Op de nieuwe zender is straks 'een selectie uit Viaplay's sportportfolio' te zien. "De start van de samenwerking begint vrijdag om 07:55 uur met de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan. Verder kan de kijker in april genieten van Premier League voetbal, hoogtepunten van zowel de Grand Prix Japan en China en de Premier League Darts vanuit Birmingham & Rotterdam", zo valt te lezen in een persbericht van de betaalzender.

De CEO van Viaplay Nederland, Rogier Lodewick, reageert verheugd op de samenwerking: "We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met Talpa Network. Talpa heeft een enorm bereik en door deze samenwerking kunnen wij een breed publiek aanspreken en kennis laten maken met Viaplay en het geweldige sportaanbod dat we op onze streamingdienst aanbieden."

Ook Talpa toont zich bij monde van CEO Joost Brakel zeer positief over de nieuwe ontwikkelingen: "Wij zetten vol in op onze open mediastrategie en dat betekent dat wij voortdurend in de markt kijken naar mogelijkheden tot samenwerking met aantrekkelijke partners. Het partnership met Viaplay is hier illustratief voor, zoals we eerder ook succesvolle allianties zijn aangegaan met RetailMedia.One en BBC First. Viaplay en Talpa Network hebben de intentie om de samenwerking in de nabije toekomst te verbreden en te verdiepen, en zijn blij dat we onze kijkers deze immens populaire sporten kunnen aanbieden."

